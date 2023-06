Presidente da Aleam, Roberto Cidade cumpre agenda de entregas em Parintins com o governador Wilson Lima

Às vésperas do 56º Festival Folclórico de Parintins, o deputado estadual Roberto Cidade (UB), presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), compôs a comitiva do governador Wilson Lima que esteve nesta segunda-feira, 26, na Ilha Tupinambarana para a realização de uma série de entregas.

Entusiasta do Festival de Garantido e Caprichoso, Cidade conversou com representantes dos dois bumbás que confirmaram que está tudo dentro do previsto para a série de três apresentações na arena do bumbódromo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“O governador anunciou aqui o repasse de mais R$ 1 milhão para cada boi e, neste ano, com certeza, o Festival Folclórico será um dos melhores de todos os tempos. Hoje, estamos acompanhando in loco diversas entregas do governo, confirmando o bom empenho dos esforços estaduais em diversas áreas, além da cultura e do turismo, em favor da população de Parintins. Na sexta-feira, estaremos de volta à ilha para acompanhar o belíssimo espetáculo dos bumbás”, afirmou o parlamentar.

Nesta segunda-feira, o governo do Estado fez a entrega do complexo turístico da Serra da Valéria e também do Centro Cultural de Parintins, o Bumbódromo, que recebeu obras de manutenção preventiva e corretiva em toda a arena e no prédio anexo, entre outros serviços. Além das melhorias, o espaço ganhou uma nova obra, “Brasil futuro, ancestral”, do artista Pito Silva, que se soma à obra da dupla de artistas parintinenses Curumiz, Alziney Pereira e Kemerson Farias, que, em 2022, assinaram o mural “Vitória da Cultura Popular”.

Redação AM POST