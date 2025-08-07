A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Amazonas

Presidente da Aleam, Roberto Cidade é indiciado por suspeita de violência psicológica e injúria contra ex-esposa no Amazonas

A decisão partiu após a conclusão de um inquérito instaurado pela Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher.

Por Natan AMPOST

07/08/2025 às 18:37

Notícias do Amazonas – O presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), deputado estadual Roberto Maia Cidade Filho (União Brasil), foi indiciado pela Polícia Civil por suspeita de envolvimento em crimes relacionados à violência doméstica. A decisão partiu após a conclusão de um inquérito instaurado pela Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher, com base na Lei Maria da Penha.

PUBLICIDADE

Segundo a autoridade responsável pela investigação, delegada Patrícia Leão, foram colhidos indícios consistentes de que o parlamentar teria cometido em 2024 atos de violência psicológica, ameaça e injúria contra sua ex-esposa, com quem tem três filhos. Os episódios narrados ocorreram em momentos de vulnerabilidade emocional da vítima, incluindo o período logo após o nascimento de um dos filhos do casal.

A ex-companheira do deputado apresentou diversos materiais para sustentar as acusações. Entre os documentos entregues estão um laudo psiquiátrico, conversas arquivadas por ata notarial, gravações de voz e registros médicos. Um dos relatos mais graves descreve uma crise de ansiedade tão intensa que a mulher precisou de atendimento emergencial por suspeita de AVC — hipótese descartada posteriormente, mas que evidenciou o abalo emocional profundo sofrido.

PUBLICIDADE

Durante depoimento prestado à polícia em outubro de 2024, o deputado negou todas as acusações. Ele afirmou que nunca agrediu a ex-esposa e que as desavenças ocorridas no passado foram apenas discussões típicas de um relacionamento que terminou. Cidade também alegou que nunca tentou interferir na guarda dos filhos nem restringir a independência financeira da mãe das crianças, ressaltando que ela ocupa cargo efetivo no Tribunal de Contas do Estado.



Apesar da versão apresentada pelo parlamentar, a investigação concluiu pela existência de elementos suficientes para o indiciamento, citando especialmente o impacto psicológico sofrido pela vítima no contexto da convivência doméstica.

PUBLICIDADE

Procuradoria da Mulher ainda não se pronunciou

Até o momento, a Procuradoria Especial da Mulher da Aleam, comandada pela deputada Alessandra Campelo, não anunciou nenhuma iniciativa de apuração interna nem comentou publicamente o caso, o que tem gerado questionamentos sobre o posicionamento institucional da Casa em situações que envolvem denúncias de violência de gênero.

O deputado Roberto Cidade foi procurado para comentar o indiciamento, mas não se manifestou até o momento. O espaço permanece aberto para que ele apresente sua versão dos fatos.

Siga-nos no Google News

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O autismo é um Universo Paralelo que incessantemente pede permissão para fixar-se no terreno dos saberes.

JESUS,D.F

Últimas notícias

Amazonas

Ipaam e UEA realizam análise da qualidade da água do Rio Tarumã-Açu em Manaus; resultados saem dia 12

A iniciativa integra o Programa de Monitoramento de Água, Ar e Solos do Estado do Amazonas (ProQAS/AM).

há 45 segundos

Manaus

Granja de suínos é alvo do MP-AM em Manaus após irregularidades sanitárias e animais doentes

Animais estariam com ferimentos doenças de pele e sinais de canibalismo.

há 29 minutos

Brasil

Mulher é atacada por pitbull ao tentar demonstrar afeto; veja vídeo

Caso chama atenção para os riscos de interações impulsivas com cães de comportamento territorial.

há 35 minutos

Brasil

Deputada Júlia Zanatta diz que se sua filha estivesse “fazendo transição de gênero” petistas não teriam acionado Conselho Tutelar

Zanatta apareceu no plenário da Câmara dos Deputados com uma criança no colo durante as manifestações pró-Bolsonaro.

há 39 minutos

Amazonas

Prefeito de Apuí, Marcos Maciel, gasta R$ 1,3 milhão com empresa de construção para fornecimento de transporte

Contrato prevê 12 meses de serviços, segundo documentos oficiais.

há 52 minutos