Presidente da Aleam, Roberto Cidade é indiciado por suspeita de violência psicológica e injúria contra ex-esposa no Amazonas

Notícias do Amazonas – O presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), deputado estadual Roberto Maia Cidade Filho (União Brasil), foi indiciado pela Polícia Civil por suspeita de envolvimento em crimes relacionados à violência doméstica. A decisão partiu após a conclusão de um inquérito instaurado pela Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher, com base na Lei Maria da Penha.

Segundo a autoridade responsável pela investigação, delegada Patrícia Leão, foram colhidos indícios consistentes de que o parlamentar teria cometido em 2024 atos de violência psicológica, ameaça e injúria contra sua ex-esposa, com quem tem três filhos. Os episódios narrados ocorreram em momentos de vulnerabilidade emocional da vítima, incluindo o período logo após o nascimento de um dos filhos do casal.

A ex-companheira do deputado apresentou diversos materiais para sustentar as acusações. Entre os documentos entregues estão um laudo psiquiátrico, conversas arquivadas por ata notarial, gravações de voz e registros médicos. Um dos relatos mais graves descreve uma crise de ansiedade tão intensa que a mulher precisou de atendimento emergencial por suspeita de AVC — hipótese descartada posteriormente, mas que evidenciou o abalo emocional profundo sofrido.

Durante depoimento prestado à polícia em outubro de 2024, o deputado negou todas as acusações. Ele afirmou que nunca agrediu a ex-esposa e que as desavenças ocorridas no passado foram apenas discussões típicas de um relacionamento que terminou. Cidade também alegou que nunca tentou interferir na guarda dos filhos nem restringir a independência financeira da mãe das crianças, ressaltando que ela ocupa cargo efetivo no Tribunal de Contas do Estado.

Apesar da versão apresentada pelo parlamentar, a investigação concluiu pela existência de elementos suficientes para o indiciamento, citando especialmente o impacto psicológico sofrido pela vítima no contexto da convivência doméstica.

Procuradoria da Mulher ainda não se pronunciou

Até o momento, a Procuradoria Especial da Mulher da Aleam, comandada pela deputada Alessandra Campelo, não anunciou nenhuma iniciativa de apuração interna nem comentou publicamente o caso, o que tem gerado questionamentos sobre o posicionamento institucional da Casa em situações que envolvem denúncias de violência de gênero.

O deputado Roberto Cidade foi procurado para comentar o indiciamento, mas não se manifestou até o momento. O espaço permanece aberto para que ele apresente sua versão dos fatos.