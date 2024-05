Presidente da Aleam, Roberto Cidade entrega à FAB 15 toneladas de donativos que serão enviados para o Rio Grande do Sul

A solidariedade do povo amazonense foi mais uma vez comprovada com a campanha feita pela Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) que, em apenas uma semana, arrecadou 15 toneladas de suprimentos, entre água, alimentos, roupas, calçados e ração animal. Todo o quantitativo foi entregue nesta quarta-feira, 15/5, pelo presidente do Legislativo Estadual, deputado Roberto Cidade (UB), ao coordenador de atividades operacionais do 7º Comando Aéreo Regional – VII Comar – tenente-coronel Adriano Lopes Lacerda. As doações serão enviadas para o Rio Grande do Sul nesta sexta-feira, 17/5, em avião da Força Aérea Brasileira (FAB).

“A Assembleia dá a sua demonstração de solidariedade e colabora para diminuir com o sofrimento do povo do Rio Grande do Sul. Além das doações físicas, vários servidores estão colaborando por PIX. Agradeço a todos os servidores da Casa, aos diretores e a todos da sociedade que se envolveram, nesta última semana, para que essa quantidade de insumos fosse arrecadada. Vamos continuar colaborando porque a gente sabe que isso é muito pouco, que o sofrimento é grande e que a perda foi imensurável. Os 24 deputados estaduais estão trabalhando unidos para minimizar o sofrimento dos nossos irmãos do Rio Grande do Sul”, afirmou o deputado presidente.

A campanha, operacionalizada por meio da Diretoria de Assistência Social (DAS) e da Comissão de Assistência Social e Trabalho (Cast), contou com a adesão de instituições e empresas privadas, dentre elas, a Daikin Amazonas, Centro Educacional Santa Terezinha, Clara Eletrons (Autazes), Paróquia de Autazes, Materiais de Construção (Autazes), Han Café e Ministério Público do Trabalho (MPT).

De acordo com o tenente-coronel Adriano Lopes Lacerda, a previsão é que uma aeronave modelo KC-30 chegue a Manaus nesta sexta-feira, 17/5, e os donativos sejam carregados. A aeronave sairá de Manaus com destino à Base Aérea de Canoas, região metropolitana do Rio Grande do Sul.

“Essa é uma aeronave muito grande, com capacidade de receber aproximadamente 20 toneladas e vamos utilizá-la para levar esses mantimentos. Estamos fazendo um grande esforço, trabalhando 24 horas para disponibilizar os aviões para o transporte aéreo logístico. Já foi enviada uma remessa de 21 toneladas daqui de Manaus e, hoje, no nosso depósito, a gente tem, aproximadamente, 120 metros cúbicos de material aguardando para ser levado para o Rio Grande do Sul. Há uma previsão de que na terça-feira, 21, outro avião saia de Manaus com mais mantimentos”, afirmou o tenente coronel Adriano.

Além das 11,1 toneladas de água, foram cobertores, absorventes, fraldas, roupas, calçados, material de higiene, material de limpeza, alimentos não perecíveis e ração animal. Todos os itens foram triados e identificados para facilitar a utilização na hora do recebimento das doações.