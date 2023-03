Presidente da Aleam, Roberto Cidade recebe comitiva de deputados de Roraima para tratar sobre a trafegabilidade da BR-174

Redação AM POST*

O presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), deputado Roberto Cidade (UB) e demais parlamentares do Estado receberam nesta terça-feira, 14/3, uma comitiva formada por seis deputados estaduais que compõem a Comissão de Viação, Transporte e Obras, da Assembleia Legislativa de Roraima (ALE-RR), para tratar sobre a trafegabilidade da BR-174, que interliga os dois estados.

A comitiva percorreu os 750 quilômetros de extensão da rodovia e constatou as péssimas condições da rodovia, especialmente, nos quilômetros que ficam no Amazonas, mais especificamente na área que atravessa a reserva indígena Waimiri Atroari. Em conversa com os parlamentares amazonenses, os de Roraima solicitaram que possa haver uma ação coordenada entre os representantes de cada Estado para que as soluções sejam implementadas o mais brevemente possível.

“Essa é uma responsabilidade do Governo Federal, mas nós entendemos que podemos contribuir também. Dialogamos bastante e iremos apresentar requerimentos ao DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes), propor uma audiência pública e buscar apoiar as demais iniciativas que possam contribuir para a melhoria da trafegabilidade. Essa junção de esforços só tem a contribuir com esse pleito que é de todos nós, tanto do Amazonas quanto de Roraima”, afirmou.

Além dos deputados Renato Silva (Pros), Ângela Portella (PP), Neto Loureiro (PMB), Catarina Guerra (UB), Armando Neto (PL) e Dr. Cláudio Cirurgião (UB), a comitiva de Roraima também contou com a presença de representantes do Ministério Público de Contas de Roraima (MPC/RR) e engenheiros.