Presidente da Câmara de Manacapuru Sassá Jefferson é acusado de ameaçar morador que denunciou supersalários na CMM

Notícias do Amazonas – O presidente da Câmara Municipal de Manacapuru, vereador Sassá Jefferson (Republicanos), está no centro de uma grave acusação registrada na Polícia Civil do Amazonas. O morador Ulisses Barroso Matias formalizou um boletim de ocorrência alegando ter sido ameaçado de morte e alvo de injúrias proferidas pelo parlamentar.

Segundo relatos obtidos junto a pessoas que acompanharam o caso, o episódio ocorreu dentro da Secretaria Municipal de Educação. A discussão teria começado após questionamentos envolvendo supostos pagamentos de salários acima do teto a servidores da Câmara — situação que, segundo fontes, já gerava desconforto político na cidade.

No registro policial, a vítima afirma que o vereador teria se exaltado e partido para agressões verbais diretas. “Vou te matar, seu vagabundo, com um tiro na cara, e dar um murro na tua boca”, teria dito o parlamentar, conforme descrito no documento.

Ainda de acordo com as informações, a tensão teria relação direta com a divulgação, por parte de Ulisses, de uma denúncia que expôs o que seriam “supersalários” destinados a funcionários da Casa Legislativa. A repercussão do caso teria irritado o presidente da Câmara, levando à confusão que agora é investigada pela polícia.

Até o momento, não há confirmação de que Sassá Jefferson tenha prestado depoimento sobre as acusações. A Polícia Civil de Manacapuru deve intimar as partes para prestar esclarecimentos e apurar se houve crime de ameaça e injúria, ambos previstos no Código Penal brasileiro.

A reportagem tentou contato com o vereador, por meio de sua assessoria, mas não obteve resposta até o fechamento desta matéria. Segue aberto espaço para manifestação.