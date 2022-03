Presidente da CPI diz que Amazonas Energia recorreu ao STF para instalar 100 mil medidores já barrados pela Justiça

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

O presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Amazonas Energia, Sinésio Campos (PT), disse nesta quarta-feira (16), na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), que mesmo após a concessionária ser barrada e impedida de implantar o Sistema de Medição Centralizada (SMC), a empresa insiste no assunto.

Continua depois da Publicidade

De acordo com o deputado, a concessionária recorreu ao Supremo Tribunal Federal (STF) para tentar derrubar decisão da Justiça do Amazonas que impede instalação dos medidores de energia.

“Eles (Amazonas Energia) recorreram ao Supremo para derrubar a decisão do Tribunal de Justiça do Amazonas, para poder implantar cem mil medidores aéreos. Eu chamo a atenção [sic] da população para que fique em alerta e não aceite. Por que essa empresa quer gastar tanto dinheiro para instalar esse medidores?”, questionou Sinésio Campos.

Para Sinésio, os novos medidores furtam o usuário e já estão mais do que comprovadas as irregularidades da concessionária durante as investigações da CPI da energia, realizada por meio do Instituto de Pesos e Medidas (Ipem-AM), que é o órgão competente para efetuar essa tarefa, delegada pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização, Qualidade e Tecnologia (Inmetro).

Continua depois da Publicidade

“Isso é injusto com a população, pois se trata de uma raposa vigiando as galinhas. Veja, eles acusam que 30% da população faz gato. Mas eles não colocaram medidores no Jardim das Américas – condomínio de luxo em Manaus – onde só moram os bacanas. Lá, não foi colocado esse tipo de medidor; claro que não! E isso é um ato desumano!”, frisou o deputado.