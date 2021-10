Presidente do Grupo Samel recebe Colar do Mérito de Contas do TCE-AM pelos relevantes serviços prestados à sociedade amazonense

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

O presidente do Grupo Samel, Luis Alberto Nicolau, foi um dos homenageados pelo Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM) ao receber o Colar do Mérito de Contas, considerada a mais alta condecoração concedida pela Corte de Contas amazonense. A solenidade aconteceu na manhã desta sexta-feira, 15 de outubro, no auditório do TCE e a indicação partiu do conselheiro Mário Manoel Coelho de Mello, presidente do tribunal.

Continua depois da Publicidade

A frente do Grupo Samel, que completa 40 anos de atuação em novembro deste ano, Luis Alberto Nicolau recebeu a condecoração por se destacar no cumprimento de serviços relevantes prestados à sociedade amazonense, principalmente no período da pandemia de Covid-19, onde não mediu esforços para salvar a vida dos amazonenses, e é uma das personalidades do Estado que foram homenageadas pelo órgão.

O Colar do Mérito de Contas do TCE-AM é uma honraria tradicionalmente concedida a membros públicos e da sociedade civil que ganharam destaque na prestação de serviços à sociedade amazonense. Além do presidente da Samel, apenas 22 pessoas foram homenageadas com o Colar do Mérito de Contas.

Segundo o conselheiro do TCE-AM, Josué Cláudio, “todas as vezes que nós damos este colar a líderes, como os que foram agraciados hoje, criamos um elo institucional com os homenageados. Hoje estamos dizendo que nós, como Tribunal de Contas, temos elos com pessoas que representam valores respeitáveis e admiráveis”.

Continua depois da Publicidade

A solenidade encerra a programação de solenidades alusivas ao 71º aniversário da Corte de Contas, onde houve comemorações, homenagens e inaugurações na sede do tribunal.