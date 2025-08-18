A notícia que atravessa o Brasil!

Amazonas

Presidente do TCE-AM destaca importância estratégica de trazer o SINAOP ao Norte: “valorização da nossa realidade”

O 21º Simpósio Nacional reúne especialistas no TCE-AM.

Por Natan AMPOST

18/08/2025 às 20:01

Notícias do Amazonas – O Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) sediou, nesta segunda-feira (18), a abertura da 21ª edição do Simpósio Nacional de Auditoria de Obras Públicas (XXI SINAOP), evento que também celebra os 25 anos do Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas (Ibraop). Reunindo cerca de 300 participantes no auditório da Corte de Contas, o encontro marca uma semana de debates, palestras e minicursos voltados à sustentabilidade, inovação e responsabilidade ambiental em obras públicas.

Com o tema “Infraestrutura para um Brasil Sustentável e Integrado”, o simpósio segue até sexta-feira (22), reunindo gestores, engenheiros, especialistas e representantes de órgãos de controle de diferentes regiões do país.

Yara Lins: valorização do Norte na pauta nacional

A conselheira-presidente do TCE-AM, Yara Amazônia Lins, enfatizou a relevância de sediar o evento em Manaus. Para ela, a escolha simboliza o reconhecimento da importância da região amazônica na discussão sobre obras públicas e sustentabilidade.

Leia também: Dez prefeitos do interior do AM são notificados por omissão de políticas climáticas e má gestão financeira

Trazer o SINAOP para o Norte do Brasil é mais do que uma decisão estratégica, é um gesto de valorização da nossa realidade e de reconhecimento da importância de pensarmos soluções a partir do nosso território”, afirmou Yara Lins, destacando que os desafios logísticos, climáticos e sociais da região exigem estratégias próprias e adequadas à realidade local.

Desafios da engenharia e fiscalização

A presidente do Ibraop, Adriana Portugal, reforçou os desafios da engenharia pública no Brasil, sobretudo no equilíbrio entre modernidade e necessidades sociais. “Nossa população tem celular na mão e o pé na lama. Essa realidade precisa mudar. A sustentabilidade precisa ser premissa de projeto. Não podemos fazer hoje algo que vá atrapalhar o amanhã”, destacou.

Na mesma linha, o diretor de Controle Externo de Obras Públicas do TCE-AM, Euderiques Pereira Marques, chamou a atenção para as dificuldades de auditoria em municípios do interior do Amazonas. “Não podemos ter o mesmo olhar de uma obra no interior para uma obra na cidade. Encontramos cidades alagadas, auditorias feitas dentro d’água, deslocamentos complexos. O timing é decisivo e a comunidade precisa saber que tem pessoas que olham por elas”, disse.

Infraestrutura adaptada à realidade de Manaus

O diretor-presidente da concessionária Águas de Manaus, Pedro Augusto Freitas, também participou do debate e ressaltou a necessidade de adequar projetos à realidade urbana e social da capital amazonense. “Manaus é uma das maiores capitais do país, mas 53% da cidade está em áreas informais. Não basta a cidade se adaptar à nossa operação, nós precisamos adaptar a operação à cidade”, afirmou.

Programação diversificada

O XXI SINAOP contará com 22 palestras, nove artigos científicos, cinco minicursos, duas conferências e uma mostra institucional paralela. Entre os participantes estão representantes da Polícia Federal, do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), da Casa Civil da Presidência da República e de diferentes ministérios.

O simpósio é uma realização conjunta do Ibraop e do TCE-AM, com apoio de entidades como a Atricon, o Instituto Rui Barbosa (IRB), o CNPTC, a Audicon, a Ampcon, a Abracom e a ANTC. O evento também conta com o patrocínio da Caixa Econômica Federal e do Confea.

