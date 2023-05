Presidente do TCE-AM participa de homenagem a Jaime Benchimol na CMM

Redação AM POST*

O conselheiro-presidente do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), Érico Desterro, participou da sessão solene da Câmara Municipal de Manaus (CMM), nesta sexta-feira (5), em homenagem ao ex-presidente do grupo Bemol e atual presidente do grupo Fogás, Jaime Samuel Benchimol.

Ele recebeu a Medalha de Ouro Cidade de Manaus, maior honraria da CMM, dada a personalidades que contribuíram com o desenvolvimento da capital amazonense.

Para o conselheiro-presidente da Corte de Contas, apesar de a homenagem ser direcionada a Jaime Benchimol, ela é um reconhecimento para a cidade de Manaus.

“Tenho que parabenizar não só o Jaime Benchimol, mas também a cidade de Manaus, através desta homenagem a quem é, sem dúvidas, um de seus filhos mais ilustres. Quem dera o empresariado brasileiro fosse formado por homens como o Jaime. Estou muito feliz de estar acompanhando essa homenagem que de fato vale a pena participar. Que essa homenagem sirva a todos os empresários e comerciantes para que se espelhem no exemplo de Jaime, para fazer com que essa terra se desenvolva, fique mais rica e que essa riqueza possa alcançar o maior número de pessoas”, destacou o presidente do TCE-AM, conselheiro Érico Desterro.

Propositor da homenagem, o vereador Rodrigo Guedes ressaltou a trajetória do empresário.

“A administração de Jaime Benchimol tem sido marcada pela continuidade, ampliação e aprimoramento do trabalho pioneiro da geração de fundadores da família que iniciaram as organizações em 1942, bem como pela prestação de serviços de qualidade aos clientes e pela valorização de seus funcionários. A homenagem destaca a contribuição significativa de Benchimol para o desenvolvimento econômico e social da capital amazonense”, disse o vereador.

Ao agradecer pela homenagem, Jaime Benchimol destacou seu afinco pela capital amazonense e comentou também que receber a medalha de ouro é um motivo para seguir com o bom trabalho.

“Estou me sentindo muito feliz e honrado. Esta é a cidade onde eu nasci, cresci, criei meus filhos, investi, trabalhei, ensinei e agora recebo esse reconhecimento. Manaus é a cidade que eu amo, que me faz falta quando viajo, que me aguarda e me acolhe quando eu retorno, e portanto recebo essa homenagem como uma motivação para continuar trabalhando a favor de toda a nossa comunidade aqui da capital amazonense”, comentou o homenageado.

Também estiveram presentes na solenidade Daniela Cristina Benayon, diretora da Manaus Previdência, representando a Prefeitura de Manaus; a defensora pública Maria Fátima Loureiro, representando a Defensoria Pública do Amazonas; Esra Benzion Manoa, presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Amazonas; Ralf Baraúna Assayag, presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas.

Biografia

Jaime Samuel Benchimol nasceu em Manaus em 1957, filho de Samuel e Meire Benchimol, é casado com Ane Benchimol e pai de José e Rebeca Benchimol.

Ele estudou no grupo escolar Princesa Isabel e no Colégio Estadual Dom Pedro II. É graduado em ciências econômicas pela Ufam em 1975 e transferiu-se para a Universidade de Miami, na Flórida, onde concluiu seu bacharelado em 1978.

Em 1980, obteve seu mestrado em administração de empresas MBA pela Universidade da Califórnia, Berkeley.

Jaime Benchimol atuou como diretor e presidente das lojas Bemol de 1980 a 2018 e atualmente é presidente da Sociedade Fogás LTDA, além de presidir seu conselho de administração.

Entre 1981 e 1989, ele lecionou economia na UFAM e continuou envolvido na atividade acadêmica, proferindo palestras e participando de encontros em várias universidades locais. Jaime também é membro de associações de classe, como a Sindigás, a CDLM e o Comitê Israelita do Amazonas.