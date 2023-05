Presidente do TCE-AM participa de homenagem ao subprocurador Marco Aurélio Choy, na Aleam

Redação AM POST*

O presidente do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), conselheiro Érico Desterro, participou nesta segunda-feira (8) da sessão em homenagem ao advogado e subprocurador adjunto de Manaus, Marco Aurélio Choy, realizada na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam). Na ocasião, Choy recebeu a Medalha Ruy Araújo, por meio de propositura do deputado estadual Álvaro Campelo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“É sempre um prazer participar de homenagens a homens que fizeram e fazem a diferença para o Amazonas, como é o caso do Marco Aurélio Choy e tantas outras personalidades que merecem reconhecimento pelos seus atos diários em prol da sociedade amazonense”, destacou o conselheiro-presidente do TCE-AM, conselheiro Érico Desterro.

Ao receber a homenagem, Choy agradeceu aos deputados da casa legislativa pela medalha e dedicou a homenagem.

“Não trouxe um discurso escrito justamente para deixar o coração falar. A tarde de hoje é de um coração escancarado de muito amor e gratidão pela presença de todos nessa homenagem. Essa é a medalha mais importante que eu poderia estar recebendo. Recebo essa medalha justamente como uma homenagem do povo do Amazonas. Ser lembrado em um momento em que já vivi bastante presidências, ou seja, vivo a época do ‘ex tudo’, é bastante gratificante e jamais esquecerei”, comentou o homenageado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A Medalha Ruy Araújo é a maior comenda concedida pelo Poder Legislativo Estadual, tendo sido instituída pelo Projeto de Resolução Legislativa (PRL) 1/1981, que, depois de aprovado, tornou-se a Resolução Legislativa (RL) de nº 105/81.

A comenda homenageia indivíduos que atuam nas áreas política, jurídica ou cultural, realizando ações que se revertem em benefícios para a população amazonense.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Participaram da homenagem o vice-governador do Amazonas, Tadeu Silva; o desembargador Flávio Pascarelli, representando o Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM); os deputados João Luís e Álvaro Campelo, autores da saudação e propositura da homenagem, respectivamente; o procurador-geral de Manaus, Rafael Lins, representando o prefeito de Manaus, David Almeida; entre outros.