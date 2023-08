Presidente do TCE-AM prestigia entrega de Medalha do Mérito Acadêmico a Samuel Hanan

O presidente do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), conselheiro Érico Desterro, participou, na noite desta terça-feira (8), da entrega da Medalha do Mérito Acadêmico ao escritor Samuel Hanan.

A comenda, concedida pela Escola Superior da Magistratura do Amazonas (Esmam) do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), foi entregue no auditório da Faculdade Metropolitana de Manaus (Fametro), Unidade 2, na presença de presidentes de Tribunais, representantes do Poder Judiciário, da Defensoria Pública, juristas e acadêmicos.

“É uma honra participar da entrega desta medalha ao Samuel Hanan que muito contribuiu ao Amazonas como escritor e defensor, entre outros, da Amazônia. É um presente aos acadêmicos ter a oportunidade de ouvir os ensinamentos de Samuel Hanan”, afirmou o presidente do TCE-AM, conselheiro Érico Desterro.

Samuel Hanan foi vice-governador do Amazonas (1999-2002), tendo exercido o cargo de governador, com papel fundamental na criação da Universidade do Estado do Amazonas (UEA); secretário estadual de Fazenda; escritor; empresário; engenheiro e professor.

O diretor da Esman, desembargador do TJAM Flávio Pascarelli, ressaltou a importância da condecoração e os motivos que levaram a Esmam a agraciar o ex-governador.

“A medalha do mérito acadêmico tem como objetivo agraciar personalidades que contribuíram com o Judiciário e com o Amazonas como um todo. A importância de Samuel Hanan, especialmente à Educação, com participação direta na criação da nossa Universidade estadual, a UEA, é indiscutível. Hoje teremos a oportunidade de viver um momento ímpar, conhecendo e discutindo quais os caminhos viáveis para fazer do Brasil um país melhor, a sua mais nova obra”, disse o desembargador.

Após a concessão da comenda, Samuel Hanan ministrou a palestra “Portas Abertas para o Futuro: reflexões para um país melhor” aos acadêmicos da Fametro que vivenciaram o primeiro dia de aula do segundo semestre de 2023.

