Presidente do TCE-AM recebe diretor da Rede Amazônica para conhecer projeto voltado ao incentivo de políticas públicas

Em um encontro realizado na manhã desta quinta-feira (18), o presidente do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), conselheiro Érico Desterro, recebeu o diretor do Grupo Rede Amazônica, Phelippe Daou Jr., para conhecer o ‘Amazônia que eu quero – 2023’, projeto da empresa voltado ao incentivo de políticas públicas para benefícios sociais.

Durante a visita e apresentação do projeto, o presidente do TCE-AM recebeu o ‘Caderno de Soluções para a Amazônia’, com alternativas e caminhos possíveis para melhoria do bem-estar social a partir de políticas públicas nas áreas de infraestrutura, energia limpa, economia e preservação das florestas.

“Os Tribunais têm buscado meios de se conectarem mais com a sociedade. O nosso interesse, dentro da área de atuação, é participar o máximo possível de iniciativas que possam contribuir com o bem-estar social. Seja por meio da Escola de Contas, da Ouvidoria ou de outras áreas do Tribunal. Sabemos da importância de estarmos cada vez mais próximos do cidadão, pois o melhor controle vem da sociedade”, destacou o presidente do TCE-AM, conselheiro Érico Desterro, ao se colocar à disposição para contribuir com o projeto.

“O Tribunal de Contas do Amazonas é mais uma referência que pode colaborar muito na construção de todos os temas que são discutidos no “Amazônia que eu quero”. O projeto busca ser cada vez mais plural, permitindo que mais pessoas e entidades participem dessas discussões e para que, realmente, toda a Amazônia participe”, afirmou o diretor do Grupo Rede Amazônica, Phelippe Daou Jr.

A Fundação Rede Amazônica já entregou o projeto para órgãos como Tribunal de Justiça e Assembleia Legislativa do Amazonas, além de Prefeituras e Governos de estados como Brasília, Roraima, Rondônia, Amapá e Acre.

“Amazônia que eu quero”

O projeto trabalha com diferentes vertentes, nas quais são ouvidos os parlamentares e outras figuras políticas para levar o conhecimento das responsabilidades de cada político à sociedade, como forma de contribuir para um voto consciente, bem como e estudos em temáticas do cotidiano para observar deficiências e elaborar propostas que contribuam com os anseios sociais.

O objetivo da instituição é apresentar os estudos realizados em cada área para que, caso estejam alinhados com a missão de cada órgão, possam incentivar novas transformações atendendo às necessidades sociais. A plataforma partirá na iniciativa de despertar o senso crítico e estimular o voto consciente da sociedade, para proporcionar maior democracia e levar a população a exigir seus direitos junto aos representantes legais.