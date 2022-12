Presidente do TCE-AM recebe Medalha Ruy Araújo concedida pela Aleam

Redação AM POST

Como forma de reconhecimento aos trabalhos realizados em prol da sociedade amazonense, o presidente do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), conselheiro Érico Desterro, recebeu a Medalha Ruy Araújo na manhã desta quarta-feira (30), maior condecoração da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam).

Continua depois da Publicidade

“Muito feliz e honrado pela escolha de meu nome para receber a mais alta homenagem da Assembleia Legislativa. Encaro isso como uma homenagem, também, à minha família e ao Tribunal de Contas, instituição que pertenço”, destacou o presidente do TCE-AM, conselheiro Érico Desterro.

O presidente da Aleam, deputado Roberto Cidade, conduziu a sessão solene de entrega da medalha e destacou o trabalho do conselheiro Érico Desterro frente ao TCE-AM.

“Um homem honrado, íntegro e amigo pessoal. A Assembleia fica feliz em conceder essa medalha que é muito merecida por ser entregue a um homem que fez muito pelo estado do Amazonas e que tem demonstrado, de forma muito técnica, como conduzir a presidência do TCE-AM”, destacou o presidente da Aleam, deputado Roberto Cidade.

Continua depois da Publicidade

A homenagem foi proposta pelo deputado Belarmino Lins, que falou da importância dos trabalhos feitos pelo conselheiro em prol do estado do Amazonas.

“O conselheiro Érico, além de uma trajetória grandiosa na Corte de Contas do Amazonas, de maneira indelével, está deixando sua marca de trabalho, seriedade e responsabilidade no trato da gestão pública. É mais do que justiça e mérito o parlamento prestar essa homenagem ao presidente Érico Desterro”, afirmou o autor da propositura, deputado Belarmino Lins.

Continua depois da Publicidade

Prestigiaram a sessão solene o ouvidor-geral do TCE-AM, Josué Cláudio; prefeito de Manaus, David Almeida; o presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJ-AM), Flávio Pascarelli; o defensor Público Geral do Estado, Ricardo Paiva, e o presidente da OAB-AM, Jean Cleuter Simões, além de servidores da Corte de Contas, amigos e familiares do presidente do TCE-AM, conselheiro Érico Desterro.

A Medalha Ruy Araújo é a maior condecoração concedida pelo poder legislativo estadual, homenageando notoriedades da área jurídica, política e cultural, que tenham realizado ações consideradas relevantes para a sociedade amazonense.

Continua depois da Publicidade

Homenageado, o conselheiro Érico Desterro tem se destacado nas discussões relacionadas à integridade e boa governança pública, realizando palestras e rodas de conversa sobre o tema em diversos órgãos públicos, como a Procuradoria-Geral do Estado (PGE-AM) e a Defensoria Pública do Amazonas (DPE-AM).

Neste ano, o TCE-AM implementou um programa próprio de Integridade e Compliance, comprovante a temática como pilar na administração do conselheiro Érico Desterro frente à Corte de Contas.