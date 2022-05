Presidente do TJAM assina mais 45 nomeações de aprovados no último concurso público para servidores

Redação AM POST

O presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas, desembargador Domingos Chalub, nomeou mais 45 candidatos aprovados no concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva em cargos de nível superior e de nível médio, regulamentado pelo Edital n.º 01/2019.

Estes atos estão no Diário da Justiça Eletrônico desta segunda-feira (16/05), da página 18 a 36 do Caderno Administrativo.

Pelos atos, foram nomeados candidatos classificados para os cargos de analista judiciário de diversas áreas, assistentes e especialidades, nas vagas de ampla concorrência e reservadas.

O concurso do TJAM foi homologado pelo Tribunal Pleno em 28/07/2020 e no mês seguinte iniciaram-se as nomeações, de acordo com a necessidade e a classificação dos candidatos aprovados.

Os atos são publicados no Caderno Administrativo do DJE e os candidatos podem fazer consulta nominal na pesquisa avançada, pelo endereço https://consultasaj.tjam.jus.br/cdje.