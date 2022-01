Presidente do TJAM determina criação de Grupo de Trabalho para inspecionar roubo de fuzil do Depósito Público da Corte

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), desembargador Domingos Chalub, determinou a criação de um Grupo de Trabalho (GT) para inspecionar o Depósito Público da Corte, um setor que recebe os bens apreendidos pela polícia e que fazem parte de processos judiciais que tramitam no Judiciário amazonense.

Um fuzil foi extraviado de dentro do depósito e usado por bandidos no ataque do último dia 6 de janeiro a uma viatura da Polícia Civil, que transportava três presos para uma audiência de custódia, nas proximidades do Fórum Henoch Reis, no bairro Aleixo, zona Sul de Manaus. O atentado resultou na morte de dois presos, Matheus Danilo Barros Dias, 24 anos, e Antônio Marlon Silva dos Santos, 48 anos, além disso deixou dois policiais civis feridos. Entre os alvos da ação criminosa, Patrick Regis, de 28 anos, foi o único preso que sobreviveu ao fuzilamento e ainda está internado.

Para a instituição do GT, Chalub levou em consideração o atentado e, ainda, “a necessidade da busca contínua na identificação de fatores que afetem com a segurança do público externo e interno” da Corte, conforme trecho da portaria.

A Portaria n.º 103/2022 foi assinada na segunda-feira, dia 17 de janeiro, e o GT tem a finalidade de averiguar a situação dos itens e materiais que estão no depósito Público, além da “a adequada guarda dos bens e a sua destinação legal, de forma a evitar a ocorrência de sinistros”, conforme trecho da portaria.

O Grupo de Trabalho terá um prazo de 30 dias para a conclusão das atividades, com a previsão de prorrogação por mais 30 dias, caso seja necessário. A coordenação dos trabalhos ficará sob a responsabilidade da desembargadora Mirza Telma de Oliveira Cunha.

Além da desembargadora Mirza Telma, fazem parte do GT o juiz de Direito Henrique Veiga Lima, auxiliar da Diretoria do Fórum de Justiça Ministro Henoch Reis; e mais três servidores. Ao final dos trabalhos, será apresentado à Presidência do TJAM um relatório das atividades realizadas pelo GT.