Presidente do TJAM se pronuncia sobre uso de fuzil do Tribunal em atentado contra viatura em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

O presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas, Domingos Chalub, se pronunciou em nota sobre o extravio de fuzil do TJAM que foi usado no ataque do último dia 6 de janeiro a uma viatura da Polícia Civil, que transportava três presos para uma audiência de custódia, nas proximidades do Fórum Henoch Reis, no bairro Aleixo, zona Sul de Manaus.

Continua depois da Publicidade

De acordo com o magistrado uma uma investigação foi aberta para apuração, na esfera administrativa, de eventual responsabilidade de servidores da Corte em relação ao caso.

Saiba mais: Fuzil usado em ataque a viatura no Fórum Henoch Reis foi extraviado do TJAM

O atentado resultou na morte de dois presos, Matheus Danilo Barros Dias, 24 anos, e Antônio Marlon Silva dos Santos, 48 anos, além disso deixou dois policiais civis feridos. Entre os alvos da ação criminosa, Patrick Regis, de 28 anos, foi o único preso que sobreviveu ao fuzilamento e ainda está internado.

Continua depois da Publicidade

Leia nota na íntegra: