Presidente Figueiredo amplia número de leitos para Covid-19 e ganha destaque na mídia nacional

O aumento do número de casos de Covid-19 registrados nos municípios da Região Metropolitana de Manaus (RMM), apontado pela Fundação de Vigilância em Saúde (FVS), levou a prefeita de Presidente Figueiredo, Patrícia Lopes (MDB) a ampliar o número de leitos exclusivos para atendimento a pacientes acometidos da doença.

De acordo com Patrícia Lopes, a ala do Hospital Geral Eraldo Neves Falcão destinada a pacientes de Covid-19, passou de 11 para 17 leitos, em função da urgência para atendimento à população. A taxa de ocupação de leitos em Figueiredo já está perto dos 100%.

A mobilização da administração municipal ganhou referências no noticiário nacional na noite da terça-feira (12), sendo citada tanto no Jornal Nacional, quando na rede regional da TV Amazonas, pelo Jornal do Amazonas (JAM).

O coordenador do Comitê de Enfrentamento à Covid-19 de Presidente Figueiredo, Helber Câmara Viana, apontou que, apesar do aumento de leitos, o município não possui serviços de alta complexidade, como as Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) e, portanto, a população não pode relaxar nos cuidados preventivos e no isolamento social. “As pessoas precisam entender que, se elas precisarem de UTI, estarão em situação difícil”, completou Viana.

