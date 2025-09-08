A notícia que atravessa o Brasil!

Amazonas

Presidente Lula e ministro das Comunicações participam da entrega da Infovia 04 em Manaus

Nova infraestrutura digital do Programa Norte Conectado beneficiará cerca de 460 mil pessoas na região Norte

Por michael

08/09/2025 às 14:45

Infovia 04 Norte Conectado

Presidente Lula e ministro das Comunicações participam da entrega da Infovia 04 em Manaus – Foto: wikimedia

Notícias do Amazonas – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho, participaram nesta terça-feira (9) da entrega da Infovia 04 e do lançamento das obras de integração das Infovias do Programa Norte Conectado, em Manaus (AM). A iniciativa vai levar internet de alta qualidade a escolas públicas, hospitais, universidades, prefeituras e outros serviços essenciais, beneficiando aproximadamente 460 mil pessoas em quatro cidades da região Norte, incluindo três em Roraima e uma no Amazonas.

Durante a cerimônia, Lula e o ministro percorreram um trecho do rio a bordo de uma balsa, acompanhando o lançamento do cabo subfluvial de fibra óptica. Essa etapa é fundamental para expandir a infraestrutura de conectividade na Amazônia, interligando municípios e capitais de forma eficiente e segura.

Norte Conectado: inclusão digital e desenvolvimento

Coordenado pelo Ministério das Comunicações, o Programa Norte Conectado tem como objetivo promover inclusão digital, educação, saúde e desenvolvimento socioeconômico sustentável na Amazônia Legal. Com a implantação das Infovias, serão instalados mais de 12 mil quilômetros de cabos subfluviais, conectando escolas, hospitais, universidades e órgãos públicos, fortalecendo a infraestrutura tecnológica da região.

O lançamento da Infovia 04 reforça a importância da conectividade para o avanço da educação e da prestação de serviços públicos, além de possibilitar maior integração entre os municípios amazônicos. Autoridades destacaram que a iniciativa representa um passo estratégico para o desenvolvimento regional, ampliando o acesso à informação e fortalecendo políticas públicas essenciais.

Por: Mayara Leite – Redatora Seo On

