Presidente Roberto Cidade anuncia membros da CPI da Amazonas Energia

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), deputado Roberto Cidade (PV), anunciou, na tribuna do Parlamento nesta quinta-feira (2), os nomes dos membros da CPI da Amazonas Energia. Irão compor o colegiado os deputados Sinésio Campos (PT), Dermilson Chagas (sem partido), Carlinhos Bessa (PV), Fausto Jr (MDB) e Cabo Maciel (PL).

Continua depois da Publicidade

“Não é só baixar a tarifa, é expor à população o descaso da Amazonas Energia. Hoje recebi mais uma denúncia da falta de energia da zona rural da cidade de Barreirinha. Eu não serei membro, mas quero participar quando possível, porque esse é um tema de interesse de todos os amazonenses”, destacou.

Ainda de acordo com Roberto Cidade, a CPI terá total apoio da Assembleia para realizar as investigações com qualidade

“Temos responsabilidade de não termos gastos com a CPI. A Assembleia tem auditório e corpo técnico preparado para que os membros executem um trabalho de excelência”, concluiu.