Presidente Roberto Cidade condecora o desembargador do TJAM, Abraham Peixoto, com a Medalha do Mérito Legislativo 2022

Redação AM POST

O presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), deputado estadual Roberto Cidade (UB), homenageou com a outorga da Medalha do Mérito Legislativo o desembargador do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), Abraham Peixoto Campos Filho.

O homenageado foi representado na solenidade, realizada no Auditório Belarmino Lins, pelo Dr. Luís Carlos Palheta Silva.

A Medalha do Mérito Legislativo é um reconhecimento da Assembleia Legislativa a personalidades que se destacaram na sociedade amazonense, em 2022.

“Tenho grande satisfação de poder, por meio da Medalha do Mérito Legislativo, fazer um importante reconhecimento à atuação do desembargador Abraham Peixoto. Um exímio cidadão e que tem uma carreira construída e solidificada através do exercício da magistratura tanto na capital quanto no interior do Estado do Amazonas”, falou.

Instituída pela Resolução Legislativa nº 319/2002, a Medalha do Mérito Legislativo completa neste ano, 20 anos de existência. A honraria tem a finalidade de reconhecer as personalidades que colaboram para o desenvolvimento da sociedade amazonense.