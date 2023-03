Presidente Roberto Cidade condecora o juiz de Direito, Eliezer Fernandes Jr, com a Medalha Ruy Araújo

Redação AM POST*

De autoria do presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), deputado Roberto Cidade (UB), o legislativo estadual homenageou nesta terça-feira, 14/3, o juiz do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJ-AM), Eliezer Fernandes Júnior, com a Medalha Ruy Araújo. Maior comenda da Casa, a Medalha Ruy Araújo é concedida a personalidades que contribuem de forma significativa com o estado do Amazonas.

Conduzida pelo Roberto Cidade, ele destacou o trabalho do homenageado em diversas comarcas do Estado, especialmente no município de Borba, onde também foi condecorado com o Título de Cidadão Benemérito.

“Sua medalha, Dr. Eliezer, é a primeira que entrego neste ano. Ela foi aprovada na 19ª Legislatura por unanimidade. Para nós, deputados estaduais, é motivo de orgulho e satisfação entregar a maior comenda desta Casa a um profissional de currículo extenso e com tantos bons serviços prestados ao nosso estado. O senhor é um homem sensível, de bem, de reconhecimento local e nacional. Nossa relação é republicana, de amizade, respeito e me honra poder ser o mensageiro de algo que já se tornou tão importante para o senhor e para a sua família. Parabéns pela Medalha Ruy Araújo. A Assembleia Legislativa tem a honra em lhe homenagear”, afirmou.

Após receber a comenda, o homenageado agradeceu, emocionado, pela honraria e disse que a recebe como um reconhecimento tanto profissional quanto pessoal. “É um momento em que eu posso ver que meu trabalho está sendo efetivo na cidade, que realmente está impactando a sociedade. Isso muito me orgulha. Sou grato a todos que permitiram isso e, sobretudo à minha família, que sempre esteve ao meu lado me apoiando”, disse.

Titular da Vara do Juizado da Infância e da Juventude Infracional de Manaus, atualmente Eliezer Fernandes Jr. exerce o cargo de Juiz Auxiliar da Vice-Presidência da Corte. Já atuou na 2ª Vara Criminal, Juizado Especializado no Combate à Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher; Varas do Tribunal do Júri da Capital – Juiz Presidente do Tribunal do Júri, Varas Cíveis da Capital, Vara de Execução Penal, Juizados Espaciais Cíveis e Criminais, Varas Especializadas nos Crimes de Uso e Tráfico de Entorpecentes.