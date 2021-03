Presidente Roberto Cidade destaca protagonismo da Aleam nas eleições de Carlinhos Bessa e Josué

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O protagonismo da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) foi ressaltado pelo Presidente da Casa, deputado Roberto Cidade (PV), durante sessão desta quarta-feira (24), em referência às eleições que escolheram o ex-deputado Josué Neto como conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE-AM), na vaga da Assembleia e Carlinhos Bessa como primeiro vice-presidente da Casa Legislativa, sem interferência do Executivo.

Cidade destacou que isso não acontecia há muito tempo. No caso da vaga ao TCE, a última escolha feita pelos deputados foi em 2008.

“Há muitos anos esta Casa não conseguia eleger um deputado para a vaga de conselheiro do Tribunal de Contas. A última indicação foi do pai do Josué Neto, o Josué Filho que também foi presidente desta Casa. Em relação à escolha da Mesa Diretora, sempre houve a interferência do Executivo. Isso mostra o poder desta 19ª Legislatura”, afirmou.

Durante o discurso, o parlamentar falou sobre o destino. “Nada na nossa vida é por acaso. Eu nunca imaginei no meu primeiro mandato estar assumindo a presidência desta Casa”, destacou.

Eleição Vice-Presidente

A Assembleia Legislativa elegeu o deputado estadual Carlinhos Bessa (PV) como novo vice-presidente da Casa, para o biênio 2021-2022. O parlamentar assume a vaga deixada por Josué Neto, agora conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM).

Placa de homenagem

Após eleição, o deputado Roberto Cidade entregou a Josué Neto uma placa de agradecimento pelos serviços prestados à população amazonense e à Casa Legislativa Estadual.