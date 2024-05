Presidentes do Garantido e Caprichoso são chamado para reunião importante na sede do governo do AM

O governo do Amazonas trouxe de Parintins para Manaus, nesta quinta-feira (2), os presidentes dos bois Garantido e Caprichoso, Fred Góes e Rossy Amoedo, respectivamente, para uma reunião na sede do governo. O tema do encontro é a transmissão do Festival Folclórico de Parintins, um dos eventos mais esperados da região amazônica e que atrai espectadores de todo o Brasil e do mundo.

A reunião tem como objetivo principal discutir aspectos logísticos e operacionais para a transmissão do festival, assegurando que ele chegue a um público cada vez mais amplo. Este ano, há expectativas de que a transmissão abranja diversas plataformas de mídia, aumentando a visibilidade do evento e permitindo que fãs de diferentes regiões possam acompanhar as apresentações dos bois.

Entretanto, um ponto de tensão emergiu devido ao envolvimento de duas emissoras locais: a TV A Crítica e a TV Amazonas, afiliada da TV Globo. A TV A Crítica, detentora dos direitos de geração de imagem da arena, e a TV Globo, que sinalizou interesse em transmitir a disputa dos bumbás, estão localizadas em lados opostos da avenida André Araújo, na Zona Centro-Sul de Manaus. Essa proximidade física intensificou a disputa entre as emissoras pelo controle da transmissão.

A presença dos presidentes dos bois Garantido e Caprichoso na reunião do governo indica o nível de importância que a transmissão do Festival Folclórico de Parintins tem para a cultura local. O evento é um dos maiores do calendário folclórico brasileiro, com raízes profundas na tradição amazônica e impacto significativo na economia e no turismo da região.

A expectativa é que as emissoras cheguem a um acordo sobre a transmissão, garantindo que o festival seja acessível a todos os interessados. Enquanto isso, fãs e entusiastas do evento aguardam ansiosamente para ver qual será o resultado dessas negociações e como isso afetará a cobertura do festival.

O Festival Folclórico de Parintins é um símbolo da cultura amazônica, uma celebração de cores, música e tradição. A reunião desta quinta-feira marca um passo importante para assegurar que o evento continue a crescer e a alcançar novas audiências, preservando ao mesmo tempo a sua essência única e vibrante.