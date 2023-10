Amazonas – A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), vinculada à Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM), intensificou as ações de prevenção contra a raiva em municípios do interior do Amazonas durante o último quadrimestre de 2023. As atividades de captura de morcegos hematófagos foram realizadas pela Gerência de Zoonoses do Departamento de Vigilância Ambiental (DVA) da Fundação.

As capturas ocorreram em comunidades ribeirinhas e indígenas, onde foram registrados casos de agressões por morcegos hematófagos, que se alimentam de sangue. Esses casos incluíram agressões a humanos e animais, como cães, bovinos e equinos. O objetivo das equipes nas áreas afetadas foi capturar o maior número possível desses mamíferos para prevenir futuros incidentes.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Entre os meses de junho e setembro de 2023, quatro municípios do Amazonas receberam a visita das equipes técnicas: Atalaia do Norte, Benjamin Constant, Coari e Presidente Figueiredo. Está prevista uma visita adicional ao município de Maraã, a 634 quilômetros de Manaus, no mês de outubro. Importante ressaltar que não houve registro de casos de raiva humana nessas cidades. No entanto, em caso de diagnóstico positivo, a FVS-RCP enfatiza a importância da vacinação da população de cães e gatos.

Como se prevenir contra a raiva transmitida por morcegos Fique por dentro das últimas notícias clicando aqui.

A diretora-presidente da FVS-RCP, Tatyana Amorim, destacou que o controle de morcegos hematófagos desempenha um papel crucial na prevenção da raiva humana. Ela explicou que ao implementar medidas de controle, como a captura e o monitoramento desses morcegos, é possível reduzir significativamente o risco de transmissão da raiva para seres humanos.

O gerente de zoonoses no DVA da FVS-RCP, Deugles Cardoso, enfatizou que as visitas técnicas são fundamentais para controlar a ocorrência de casos de raiva relacionados a ataques de morcegos hematófagos e identificar possíveis casos que exijam ações reforçadas de prevenção.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os morcegos hematófagos, conhecidos cientificamente como Desmodus rotundus, se destacam por se alimentarem de sangue, o que representa um risco potencial de transmissão do vírus da raiva por meio da saliva, tanto para animais quanto para humanos. Portanto, o controle e a prevenção desses morcegos são essenciais para proteger a saúde pública.