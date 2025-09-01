PRF cumpre quatro mandados de prisão em rodovias do Amazonas

Notícias do Amazonas – Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) cumpriram quatro mandados de prisão em aberto durante fiscalizações realizadas nos dias 29 e 30 de agosto em rodovias federais que cortam o estado do Amazonas. As abordagens aconteceram em diferentes pontos das BRs 319, 174 e 230, em Humaitá e Manaus.

PUBLICIDADE

Prisão em Humaitá durante viagem de ônibus

Na madrugada de sexta-feira (29), na BR-319, em Humaitá, os policiais abordaram um ônibus que seguia de Apuí (AM) para Porto Velho (RO). Durante a checagem dos passageiros, foi identificado que um homem tinha mandado de prisão expedido pela Vara da Comarca de Porto Velho por crime ambiental. Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Humaitá.

Passageiro de motocicleta detido em Manaus

Ainda na sexta-feira, no início da tarde, outra equipe da PRF abordou uma motocicleta na BR-319, em Manaus. Na verificação, os policiais constataram que o passageiro era procurado pela Justiça. Ele foi detido e conduzido à 1ª Delegacia Integrada de Polícia (DIP).

Condutor de veículo era procurado

Na sequência, também em Manaus, mas na BR-174, um motorista foi abordado e descoberto como foragido. Ele foi levado ao 19º DIP para as medidas legais cabíveis.

PUBLICIDADE

Mandado por estupro de vulnerável

Já na madrugada de sábado (30), em nova fiscalização da PRF na BR-230, em Humaitá, um ônibus que partia de Manaus para Porto Velho foi parado. Um dos passageiros possuía mandado de prisão pelo crime de estupro de vulnerável. O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Humaitá.

Combate à criminalidade nas estradas

As ações da PRF reforçam o papel da fiscalização rodoviária como instrumento de combate à criminalidade, ampliando a segurança nas estradas e colaborando com o cumprimento das determinações judiciais no Amazonas.

Veja também: Força Nacional atuará por 90 dias em terras indígenas no Amazonas

Por: Mayara Leite – Redatora Seo On