Primeira cirurgia neurológica é realizada pelo Instituto da Criança do Amazonas

Redação AM POST

O Instituto da Criança do Amazonas (Icam) realizou, neste sábado (24/04), a primeira cirurgia neurológica. O procedimento foi executado em uma criança do sexo feminino e com quase dois meses de vida (52 dias), diagnosticada com hidrocefalia, que segue internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Icam recebendo acompanhamento médico.

A criança nasceu no dia 4 de março deste ano na Maternidade Ana Braga, prematura de 31 semanas e portadora de hidrocefalia por hemorragia periventricular decorrente da prematuridade.

A cirurgia consistiu na introdução de um cateter intracerebral para tratamento da hidrocefalia, doença na qual ocorre o acúmulo de água dentro da cabeça, sendo um procedimento de curta duração, conforme explicou a neurocirurgiã e coordenadora do serviço de neurocirurgia, Cecília Grangeiro.

“Foi realizada uma derivação ventrículo peritoneal. Primeira neurocirurgia realizada no Icam, sendo inaugurado desta forma o serviço de neurocirurgia pediátrica eletiva. O único no estado do Amazonas. A cirurgia é essencial para que a paciente tenha um melhor desenvolvimento neurológico, diminuindo riscos de sequelas permanentes”, esclareceu a neurocirurgiã.

Para a diretora do Icam, Silvia Picanço do Nascimento, a implantação do novo serviço de cirurgia neurológica infantil do Amazonas é um avanço na área da pediatria e no fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS).

”Há mais de dez anos que esse serviço estava em projeto e hoje se concretizou. Temos a certeza de que vamos proporcionar um tratamento digno a vários pacientes que se encontram necessitando das cirurgias neurológicas. Hoje foi o começo de um serviço muito importante na área da saúde. Vamos avançando e proporcionando um SUS de excelência no atendimento pediátrico no estado do Amazonas”, afirmou.

O procedimento cirúrgico foi conduzido pelos médicos neurocirurgiões Moyses Cohen e Wander Ferreira, e envolveu ainda uma anestesiologista e um instrumentador.

Pós-operatório – A paciente apresenta quadro clínico estável, está na UTI em recuperação, sendo acompanhada pela equipe médica do Icam, e tem previsão para realizar nova tomografia do crânio neste domingo.