Primeira-dama do Amazonas, Taiana Lima, entrega doações em Boa Vista do Ramos

O Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS), realizou, nesta terça-feira (12/10), as entregas da campanha “Doe um Brinquedo e Ganhe Sorrisos” para crianças carentes do município de Boa Vista do Ramos (a 271 quilômetros de Manaus). A primeira-dama do Amazonas e madrinha do FPS, Taiana Lima, participou da ação, que contou com atividades culturais, brincadeiras e distribuição de lanches para as crianças.

Para proteger o público e tornar o evento possível, foram observadas medidas de segurança e prevenção da Covid-19, entre elas uso de máscaras e de álcool em gel, aferição da temperatura na entrada e espaços de atividades distintos, para não haver aglomeração.

As entregas de doações da campanha iniciaram no sábado (09/10) e seguem durante todo o mês, contribuindo para tornar mais especial o período em que se celebra o Dia da Criança.

Em 2019, com a meta de chegar a 4 mil arrecadações, a campanha teve um total de 21 mil doações, que foram distribuídas em alguns municípios do Estado. Já em 2020, mesmo com as restrições impostas pela pandemia da Covid-19, a campanha não deixou de ser realizada. A partir da meta de 5 mil doações, a iniciativa atingiu o total de 20 mil brinquedos doados, que foram entregues a crianças hospitalizadas em atendimento nas unidades infantis, escolas, comunidades indígenas e associações que atendem crianças carentes de Manaus.

Com a meta de 10 mil doações, neste ano a arrecadação foi de 17 mil brinquedos, entre novos ou em bom estado. As doações foram recebidas no Teatro Amazonas, Palacete Provincial, e na sede do FPS, localizada na Sede do Governo, na avenida Brasil, 3.925, bairro Santo Agostinho, e nas secretarias de Estado.

Os brinquedos arrecadados na campanha deste ano estão sendo doados para associações cadastradas no programa Pátria Voluntária e associações que assistem crianças em situação de vulnerabilidade social e econômica da capital e de alguns municípios do interior do estado.

Parceria – Todas as secretarias do Estado participaram, tanto no recebimento das doações quanto na realização da logística da campanha. A ação tem como objetivo arrecadar brinquedos para crianças de famílias de baixa renda para, assim, poder levar um pouco de alegria no dia tão esperado por elas.

FPS – O Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza atua fomentando projetos autossustentáveis, de geração de emprego, renda e inclusão social, que garantem os direitos dos idosos, crianças, adolescentes e pessoas com deficiência e pessoas em situação de vulnerabilidade social e econômica.