Primeira-dama Janja programa visita ao Amazonas ainda neste mês

Notícias do Amazonas – A primeira-dama do Brasil, Janja Lula da Silva, tem uma visita agendada para o dia 18 de agosto a uma comunidade ribeirinha no interior do Amazonas. A informação foi confirmada nesta sexta-feira (8) pelo superintendente da Fundação Amazônia Sustentável (FAS), Virgilio Viana.

PUBLICIDADE

Leia mais: Prefeito de Atalaia do Norte, Denis Paiva, é multado após deixar prejuízo de mais de R$ 19 milhões aos cofres públicos

Janja será recebida na comunidade Tumbira, localizada na floresta amazônica. No local, a primeira-dama conhecerá um projeto social focado em oferecer suporte a mulheres e famílias em situação de vulnerabilidade.

PUBLICIDADE

O projeto na comunidade Tumbira é desenvolvido com o apoio da FAS e abrange iniciativas de desenvolvimento econômico, educacional, cultural, turístico e de infraestrutura. A fundação estima que mais de 140 ribeirinhos são diretamente beneficiados por essas ações.

A visita de Janja tem como objetivo reforçar a importância de projetos sustentáveis na Amazônia, que promovem o desenvolvimento de populações tradicionais e a presença do Estado em áreas de difícil acesso.

Inauguração de projeto sustentável

Na mesma comunidade, foi inaugurado nesta sexta-feira o projeto UCB + FAS, o primeiro no Brasil a utilizar baterias de sódio.