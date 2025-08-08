A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Amazonas

Primeira-dama Janja programa visita ao Amazonas ainda neste mês

A informação foi confirmada nesta sexta-feira pelo superintendente da Fundação Amazônia Sustentável (FAS), Virgilio Viana.

Por Jonas Souza

08/08/2025 às 21:13

Notícias do Amazonas  – A primeira-dama do Brasil, Janja Lula da Silva, tem uma visita agendada para o dia 18 de agosto a uma comunidade ribeirinha no interior do Amazonas. A informação foi confirmada nesta sexta-feira (8) pelo superintendente da Fundação Amazônia Sustentável (FAS), Virgilio Viana.

PUBLICIDADE

Leia mais: Prefeito de Atalaia do Norte, Denis Paiva, é multado após deixar prejuízo de mais de R$ 19 milhões aos cofres públicos

Janja será recebida na comunidade Tumbira, localizada na floresta amazônica. No local, a primeira-dama conhecerá um projeto social focado em oferecer suporte a mulheres e famílias em situação de vulnerabilidade.

PUBLICIDADE

O projeto na comunidade Tumbira é desenvolvido com o apoio da FAS e abrange iniciativas de desenvolvimento econômico, educacional, cultural, turístico e de infraestrutura. A fundação estima que mais de 140 ribeirinhos são diretamente beneficiados por essas ações.

A visita de Janja tem como objetivo reforçar a importância de projetos sustentáveis na Amazônia, que promovem o desenvolvimento de populações tradicionais e a presença do Estado em áreas de difícil acesso.

Inauguração de projeto sustentável

Na mesma comunidade, foi inaugurado nesta sexta-feira o projeto UCB + FAS, o primeiro no Brasil a utilizar baterias de sódio.

Siga-nos no Google News

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O autismo não limita as pessoas. Mas o preconceito sim, ele limita a forma com que as vemos e o que achamos que elas são capazes.

Letícia Butterfield

Últimas notícias

Brasil

Michelle Bolsonaro diz que deputada petista avançou ‘violentamente sobre as partes íntimas’ de Nikolas

A agressão teria ocorrido enquanto o presidente da Casa, Hugo Motta, recuperava seu assento na Mesa Diretora.

há 13 minutos

Amazonas

Ipaam e Crea-AM firmam parceria para reforçar fiscalização ambiental no Amazonas

Parceria de cinco anos prevê ações conjuntas de fiscalização, capacitação e troca de informações para garantir conformidade técnica e ambiental.

há 19 minutos

Amazonas

Prefeito de Atalaia do Norte, Denis Paiva, é multado após deixar prejuízo de mais de R$ 19 milhões aos cofres públicos

O relatório do TCE-AM aponta um prejuízo total de R$ 19.629.776,63 para o erário, valor que o prefeito deverá devolver à prefeitura.

há 49 minutos

Política

Melhores amigos: Omar Aziz tenta ajudar Lula a fortalecer aliança com PSD

Lula busca apoio do partido que tem peso no Congresso Nacional.

há 50 minutos

Amazonas

Mãe e madrasta vão a júri popular acusadas de matar e torturar menino de 4 anos em Manaus

Juiz entendeu que há provas suficientes para que as acusadas sejam julgadas por homicídio, estupro de vulnerável e tortura.

há 1 hora