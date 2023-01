Primeiro bebê de 2023 nascido na rede estadual de saúde é do sexo feminino

Redação AM POST

A recém-nascida Jennifer Alves Corrêa foi a primeira criança nascida na rede pública estadual. A criança nasceu de parto normal, com 3,4 quilos, medindo 49 centímetros, à 00h23 deste domingo (1°) A Maternidade Azilda Marreiro deu assistência ao primeiro nascimento de 2023 na rede pública estadual.

A bebê é filha do casal Bruna Alves, de 23 anos, e de Jean Corrêa, 29, que moram no bairro Tarumã-Açu. Bruna Alves deu à luz em um momento em que muitas pessoas ainda comemoravam a chegada do Ano Novo. Com 40 semanas de gestação, começou a sentir as primeiras contrações ainda na manhã do dia 31 de dezembro, e deu entrada na Maternidade às 21h.

O nascimento se deu pouco depois da meia-noite, normal e sem complicações. A mulher conta que cogitou a possibilidade de ser a primeira mãe do ano, mas que ficou surpresa ao saber que o fato se concretizou.

A emoção também tomou conta da equipe que realizou o parto. Após mais de 8 anos, a unidade recebe o primeiro recém-nascido do ano.

Para Isabella Amaral, gerente de enfermagem da maternidade, é uma honra para a unidade, ter a oportunidade de receber o primeiro nascimento na rede estadual de saúde, e destaca o cuidado diário dos profissionais a todas as mães atendidas.