Primeiro Castramóvel do interior é inaugurado pelo Wilson Lima em Presidente Figueiredo

Notícias do Amazonas – Presidente Figueiredo passou a contar, nesta segunda-feira (22/09), com o primeiro Castramóvel do interior do Amazonas, inaugurado durante agenda do governador Wilson Lima no município, a 117 quilômetros de Manaus. Além do serviço veterinário itinerante, a visita incluiu ações sociais com a entrega de cestas básicas, kits bebê e cadeiras de rodas. “Estamos atendendo o setor social com o kit bebê, cestas básicas e estamos trazendo também o nosso Castramóvel, ação itinerante de castração de cães e gatos”, afirmou o governador.

Instalado pela Secretaria de Proteção Animal (Sepet), o Castramóvel atenderá a população da sede e de comunidades próximas com castrações de cães e gatos. A unidade contará com quatro médicos-veterinários e capacidade para cerca de 100 animais por dia. O serviço estará disponível todas as terças-feiras. O agendamento deve ser feito no Centro de Zoonoses, de segunda a sexta-feira, mediante apresentação de RG, CPF, comprovante de residência e foto do animal.

No primeiro dia, o estudante Bruno Guedes, 18, levou seu cachorro de 1 ano e 6 meses para castração e destacou o impacto da iniciativa para o bem-estar animal e a saúde pública.

No eixo social, a Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) distribuiu aproximadamente 500 cestas básicas a famílias em vulnerabilidade. Pela Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SEPcD), foram entregues cadeiras de rodas posturais, dentro das especificações de cada beneficiário, no âmbito do programa “Inclusão sobre Rodas”, criado para zerar a demanda no estado.

A agenda também inaugurou o ponto fixo do Crédito Rosa no PAC local, com atendimento das 9h às 15h, e contemplou empreendedoras com a entrega de cheques. Coordenado pela Seas, o programa já beneficiou 131 mulheres desde 2022, totalizando R$ 1.029.200, com suporte da Afeam. A Sejusc levou ainda linhas de crédito do Empreender no Envelhecer (EnvelheSER 60+), com valores de R$ 500 a R$ 8 mil (sem avalista) e de R$ 8 mil a R$ 21 mil (com avalista) para o interior.