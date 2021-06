Primeiro dia de ofertas de vagas para o Supletivo Eletrônico tem mais de mil inscritos

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

Até às 17h do primeiro dia de ofertas de vagas para o Provão Eletrônico 2021, da Secretaria de Estado de Educação (Seduc), mais de 1.320 pessoas realizaram a inscrição no site http://examesupletivo.seduc.am.gov.br/, em um total de 8.051 provas já agendadas. A informação é da empresa Processamento de Dados Amazonas S.A (Prodam), responsável pelo Sistema Eletrônico de Avaliação.

Continua depois da Publicidade

Esse processo marca o retorno da aplicação presencial do exame supletivo, suspenso desde o fim de 2020, por conta da pandemia da Covid-19. As inscrições são gratuitas e seguirão até o próximo dia 23 de junho.

Para o cadastro, o candidato deverá informar o número do CPF (Cadastro de Pessoa Física), nome completo, nome da mãe e data de nascimento além de outros dados complementares. As provas serão aplicadas de 28 de junho a 30 de setembro em quatro unidades de Manaus, com 50% da capacidade de lotação de cada local.

Tecnologia – A Prodam desenvolveu a primeira versão do Sistema Eletrônico de Avaliação em 2009 e, desde então, o sistema vem passando por uma série de evoluções. De acordo com o analista de sistemas da Prodam, Humberto Tomais, a versão mais recente do sistema foi desenvolvida a partir de uma linguagem de desenvolvimento mais moderna, com maiores condições e recursos para evoluções mais rápidas e seguras. “ Uma novidade é que a nova aplicação se adapta totalmente aos sistemas mobiles”, afirmou.

Continua depois da Publicidade

Sobre o SEA – O Sistema Eletrônico de Avaliação foi desenvolvido pela Supervisão de Sistemas de Educação da Prodam e permite a avaliação eletrônica do exame supletivo realizada por jovens e adultos. O aplicativo já recebeu dois prêmios nacionais. Em 2011 ganhou o Prêmio Excelência em Governo Eletrônico (e-Gov). Já em 2012, o SEA foi o grande vencedor do prêmio do Congresso de Informática e Inovação na Gestão Pública (Conip), na categoria “Administração Pública Eficiente e Eficaz – Aplicações voltadas para o Cidadão”.