Primeiro mês do novo ‘Cotão’ tem Sinésio como o mais ‘Gastão’ e Daniel Almeida o mais ‘poupador’

Hector M S Silva, Redação AM POST

O valor do ‘Cotão’, também conhecido como Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP), dos deputados da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) aumentou em 13% para a atual legislatura que começou em fevereiro deste ano. O valor mensal subiu de R$ 44.114,74 para R$ 49.849,65 conforme o último aumento. Em dados consultados no Portal da Transparência da Casa Legislativa, os deputados estaduais Sinésio Campos (PT) e Adjuto Afonso (UB) foram os que mais gastaram.

O deputado Sinésio Campos gastou mais de R$ 53 mil em apenas três itens, ultrapassando o novo teto da CEAP. Seus gastos incluem R$ 25.007,50 em materiais de expediente e de informática, R$ 20 mil em aluguel de carros e R$ 8 mil em combustível. Em segundo lugar na lista de gastos está Adjuto, que usou R$ 50.178,98, a maioria em serviços de consultoria jurídica e de comunicação, material de divulgação sobre a atividade parlamentar e combustíveis.

Outros cinco parlamentares também registraram gastos superiores a R$ 48 mil: Abdala Fraxe (Avante), Comandante Dan (PSC), Mário César Filho (União), Rozenha (PMB) e Wanderley Monteiro (Avante).

Já os deputados que mais foram econômicos em seus gastos, foram Daniel Almeida (Avante), que gastou R$ 7,8 mil, e Péricles (PL), que usou R$ 20,5 mil do orçamento.

Fora do ar

O AM POST já havia feito as consultas dos valores gastos e ira publicar os gastos dos parlamentares, porém, desde a tarde da quarta-feira (5) a página do Portal da Transparência onde constam os dados está fora do ar:

O AM POST pediu um posicionamento da assessoria da casa legislativa e aguarda uma resposta.