Primeiro transplantado renal da rede pública de saúde do Amazonas recebe alta

Pela primeira vez, uma unidade de saúde do Governo do Amazonas utilizou o sinal “Atenção, código esmeralda!”, que indica a alta de um paciente transplantado renal. Na manhã desta quinta-feira, (20/04), sob aplausos, Luciano Lopes, 35, primeiro paciente a receber um transplante renal no Estado, por meio do Sistema Único de Saúde (SUS), deixou o Hospital Delphina Rinaldi Abdel Aziz, onde o procedimento foi realizado no dia 5 de julho.

Já recuperado, Luciano, que recebeu a doação do rim do próprio pai, fez questão de agradecer a toda a equipe que o acompanhou. “O tratamento que eu recebi aqui no hospital foi ótimo. Médicos, enfermeiros, técnicos, a equipe toda, só tenho a agradecer”, disse o primeiro transplantado renal do Estado.

Duas semanas após o sucesso da cirurgia, o doador, Antônio Silva, 55, falou sobre a emoção de ver o filho, finalmente, receber alta. “Daqui para frente, é vida nova, tudo novo. Vai ser muito bom sair com ele, se divertir. Antes, não era possível fazer uma viagem, porque ele precisava ir um dia sim e um dia não para fazer a hemodiálise, mas agora a vida dele vai mudar totalmente”, falou o pai, que recebeu alta cinco dias após a doação.

O médico Marcelo Perosa, coordenador cirúrgico do Hepato do projeto Transplante Sem Fronteiras (TSF), foi o responsável pelo procedimento e pelo acompanhamento da recuperação do paciente transplantado. Ele destacou o sucesso da cirurgia e explicou o que vai mudar na rotina do paciente daqui para frente.

“A cirurgia foi um sucesso, ele teve alta com pleno funcionamento do rim, livre da diálise. A partir de agora, como todo transplantado, ele vai precisar fazer acompanhamento frequente e tomar imunossupressores, medicações que evitam a rejeição. No entanto, ele vai ter uma vida infinitamente melhor do que antes”, ressaltou o médico.

Procedimento cirúrgico

O transplante renal é um tratamento para pacientes com diagnóstico de insuficiência renal crônica, estando o doente em diálise ou mesmo em fase pré-dialítica. As consultas com os pacientes de transplante para avaliação pré-transplante iniciaram, em abril, após estabelecimento de critérios para o agendamento via complexo regulador.

O ambulatório projetado exclusivamente no Hospital Delphina Aziz para pacientes transplantados foi inaugurado em dezembro de 2022. O atendimento iniciou por pessoas que já realizaram os procedimentos em outros estados, que antes eram acompanhados por outra unidade de saúde.

Atualmente, o Amazonas tem cerca de mil pacientes em diálise e cerca de 700 pacientes inscritos em outros estados que, a partir de agora, poderão realizar os procedimentos em seu próprio estado.

Redação AM POST