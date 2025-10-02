A notícia que atravessa o Brasil!

Procon-AM e MP-AM lançam medidas para proteger população de bebidas adulteradas com metanol

A iniciativa surge após registros recentes de intoxicação por metanol em outras regiões do Brasil.

Por Jonas Souza

02/10/2025 às 17:40

Notícias do Amazonas  – O Ministério Público do Estado do Amazonas (MPAM), o Instituto de Defesa do Consumidor (Procon-AM) e a Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) realizaram, nesta quarta-feira (1º/10), uma reunião extraordinária em Manaus para definir ações de prevenção e combate a casos de intoxicação por metanol no estado. A iniciativa surge após registros recentes de intoxicação por metanol em outras regiões do Brasil, motivando a criação de um protocolo integrado de fiscalização, comunicação e resposta rápida.

O encontro contou com a presença da procuradora-geral de Justiça, Leda Mara Albuquerque, das promotoras de Justiça Luissandra Chíxaro e Sheyla Andrade, além de representantes do Procon-AM, da Vigilância Sanitária estadual e municipal, e da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-RCP), representada pela Dra. Rosemary Costa Pinto.

O diretor-presidente do Procon-AM, Jalil Fraxe, destacou que a estratégia envolve tanto a fiscalização de bares, restaurantes e pontos de venda quanto campanhas educativas para orientar a população sobre os riscos. “A parceria com o MPAM e os órgãos de saúde garante mais efetividade e alcance das medidas preventivas”, afirmou.

Entre as deliberações, o MPAM encaminhará uma recomendação conjunta aos órgãos de fiscalização, solicitando intensificação das ações e a realização de campanhas educativas. A iniciativa também inclui a mobilização de entidades nacionais, como a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) e a Câmara de Dirigentes Lojistas de Manaus (CDL Manaus).

A chefe do departamento jurídico do Procon-AM, Raquel Lima, ressaltou a importância da comunicação direta com a população. “Queremos que o consumidor saiba identificar produtos de procedência duvidosa, denunciar irregularidades e evitar o consumo de bebidas clandestinas”, disse.

O grupo de trabalho formado após a reunião deverá apresentar nos próximos dias um protocolo unificado com metas de fiscalização, estratégias de comunicação e medidas emergenciais em caso de ocorrência de intoxicações.

O metanol é um solvente altamente tóxico, utilizado principalmente em produtos industriais, mas que tem sido ilegalmente adicionado a bebidas alcoólicas clandestinas. A ingestão pode causar sintomas graves, incluindo dor abdominal, confusão mental, cegueira e até morte. O Ministério da Saúde já emitiu nota técnica orientando estados e municípios a notificarem imediatamente qualquer caso suspeito.

