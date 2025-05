Procon-AM orienta consumidores a não usarem pasta Colgate Total Clean Mint

Notícias do Amazonas – O Instituto de Defesa do Consumidor do Amazonas (Procon-AM) emitiu um alerta aos consumidores sobre a suspensão da comercialização do creme dental Colgate Total Clean Mint, determinada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). A interdição foi restabelecida no dia 30 de abril, após a Colgate-Palmolive desistir do recurso que havia apresentado contra a decisão anterior.

A primeira proibição havia sido aplicada em 27 de março, em caráter cautelar, após a Anvisa receber oito queixas relatando ao menos 13 efeitos adversos associados ao uso do produto. Com a desistência da empresa em recorrer, a medida preventiva volta a valer em todo o país.

O Procon-AM reforça a recomendação para que o produto não seja utilizado, mesmo que já esteja em posse do consumidor, até nova orientação oficial da Anvisa.

Para identificar o produto interditado:

Com cartucho (caixa): verifique se consta o processo Anvisa nº 25351.159395/2024-82;

Sem cartucho (apenas bisnaga): observe se há “fluoreto estanoso” na composição.

“Estamos monitorando o caso com atenção, pois trata-se de uma questão de saúde pública. Nosso compromisso é garantir segurança aos consumidores”, afirmou Jalil Fraxe, diretor-presidente do Procon-AM.

A interdição, conforme a Lei 6.437/1977, tem validade inicial de 90 dias, podendo ser prorrogada ou convertida em definitiva, a depender da evolução do caso.

O Procon-AM continuará acompanhando a situação e informará a população sobre qualquer nova decisão.