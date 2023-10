Produtores rurais têm acesso a mais de R$ 30,8 milhões em crédito no Amazonas por meio do Idam

Amazonas – No período de janeiro a setembro de 2023, as ações de crédito intermediadas pelo Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam) atingiram um montante de R$ 30,8 milhões. Esse valor já ultrapassou o total acumulado durante todo o ano de 2022, que foi de R$ 30,2 milhões.

Esses números refletem a força do setor agropecuário no estado do Amazonas e o sucesso dos projetos contemplados com linhas de crédito disponibilizadas por instituições como a Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam). No total, 1.597 projetos de crédito rural foram beneficiados por meio das ações do Idam, auxiliando 1.504 famílias que dependem do setor primário para emprego e renda.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O diretor-presidente do Idam, Vanderlei Alvino, destacou o empenho do governo em garantir recursos para viabilizar projetos voltados ao segmento agropecuário e à geração de emprego e renda. Ele ressaltou que o valor registrado entre janeiro e setembro de 2023 supera em quase R$ 600 mil o resultado total de 2022.

Uma das principais parceiras na garantia de crédito aos produtores rurais do Amazonas é a Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam). Do total disponibilizado nos nove primeiros meses deste ano (R$ 30,8 milhões), R$ 29,3 milhões foram financiados pela Afeam, por meio da linha de crédito “Afeam Agro”.

Os projetos financiados pela Afeam abrangem áreas como infraestrutura, agropecuária, extrativismo, pesca artesanal e, especialmente, agricultura familiar, com destaque para as culturas da mandioca e abacaxi.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Além disso, outras linhas de crédito, como as do varejo e os programas promecanização e procalcário, contribuíram para o fortalecimento dos municípios do Amazonas. Parintins, Caapiranga e Autazes foram alguns dos municípios que mais buscaram acesso às linhas de crédito, com propostas elaboradas e recursos alocados em projetos locais.

O Idam tem realizado mutirões de crédito no interior do estado, oferecendo apoio não apenas na obtenção de crédito, mas também na orientação sobre documentos necessários, como o Cartão do Produtor Primário (CPP) e o Cadastro Nacional da Agricultura Familiar (CAF), fundamentais para o acesso a benefícios e recursos para a implementação de projetos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O investimento no setor agropecuário do Amazonas demonstra o compromisso do governo em impulsionar a produção local e melhorar as condições de vida das comunidades rurais.