Profágua/UEA está com inscrições abertas para bolsa de pós-doutorado

O Programa de Pós-Graduação em Gestão e Regulação de Recursos Hídricos da Universidade do Estado do Amazonas (Profágua/UEA) divulga a abertura de inscrições do processo seletivo para 1 (uma) vaga de estágio de Pós-Doutorado com bolsa. Os interessados podem se inscrever até o dia 16/7.

O pesquisador candidato à bolsa de pós-doutorado deverá submeter, no ato de inscrição, exclusivamente pelo e-mail [email protected], em arquivo PDF, os seguintes documentos obrigatórios: cópia do Diploma de Doutorado ou Ata de Defesa acompanhada de declaração da autoridade competente; histórico acadêmico do doutorado; currículo lattes atualizado no ano de 2023, acompanhado das comprovações de publicações científicas dos últimos 5 (cinco) anos; documento oficial de dentificação com foto, válido em todo território nacional brasileiro como CNH, RG, carteira profissional de classe, RNE ou passaporte com visto válido para atividade de pesquisa; cópia do Cadastro de Pessoa Física (CPF); e plano de trabalho (anexo 2).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A duração do estágio de pós-doutorado será de 12 (doze) meses, a contar do dia 1º de agosto. Para mais informações, acesse o edital pelo link: https://pos.uea.edu.br/profagua/categoria.php?area=PSL.

Redação AM POST