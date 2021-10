Professor da rede estadual transforma escola de Manacapuru em referência no circuito de competições científicas

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Mesmo com todos os desafios, educar com amor é revolucionário e pode mudar trajetórias. Foi assim que, em Manacapuru (a 68 quilômetros de Manaus), o professor da Secretaria de Estado de Educação e Desporto, Galileu Pires, viu sua vida mudar por meio do ensino e decidiu que era a hora de trilhar uma nova história junto aos estudantes do município.

“Após sair de uma profunda depressão, resolvi ser professor para contribuir com os alunos do interior”, conta o educador. “Foi quando encontrei um laboratório fechado e resolvi iniciar os projetos científicos de forma voluntária, na Escola Estadual Nossa Senhora de Nazaré, onde encontrei muitos estudantes sonhadores, porém, desmotivados justamente por acreditarem que nunca teriam a chance de produzir um projeto científico”, explica Galileu.

E esses projetos foram longe. Um deles alcançou o 7º lugar no Prêmio Respostas para o Amanhã, iniciativa global da Samsung que estimula os estudantes do Ensino Médio a desenvolver soluções para problemas locais, a partir da ciência e da tecnologia.

Idealizado por Galileu, o projeto “Máscara Canguru” trabalha no aperfeiçoamento de máscaras de pano, deixando-as mais seguras e possibilitando que sejam utilizadas por médicos, enfermeiros e equipe hospitalar de Manacapuru, no enfrentamento à Covid-19. Ao serem finalizadas, as máscaras foram distribuídas entre a equipe médica do município.

Além disso, em 2020, também sob a orientação do professor, os estudantes do Ensino Médio desenvolveram o projeto “AC-19”, iniciativa que consiste na elaboração de três dispositivos de robótica: uma pulseira com sensor, que informa sobre possíveis infecções por meio da temperatura corporal; um dispenser automático de álcool gel com sensor de aproximação; e um aferidor de temperatura com termistor de distância acoplado.

“Esses projetos mudaram a vida deles, e hoje a escola é referência no Amazonas, no circuito de competições científicas. Estamos entre os 20 melhores projetos do Brasil, feito já realizado em 2019, com o projeto ‘Fibra Algodonosa de Escama de Peixe’. Cinco alunos estão sendo treinados na metodologia STEM, que envolve Ciência da Natureza (Biologia, Física e Química), Matemática e conhecimento de programação e robótica. Logo, eles serão multiplicadores para os demais estudantes da escola, contribuindo no resgate da educação perdida nessa pandemia”, explana Galileu.

Motivação – Sobre a inspiração em trazer a ciência e a tecnologia para as escolas do município, o docente afirma que não se arrepende nem um minuto de levar novas perspectivas para os seus alunos.

“Eu me sinto extremamente feliz! Sou formado em Engenharia Mecânica e Biologia, com mestrado em Ecologia, e adquiri muito conhecimento. Após a morte da minha esposa, resolvi me dedicar à Educação. Até agora, só tenho elogios acerca dos trabalhos que desenvolvemos juntos em Manacapuru, tanto que, hoje, a escola é referência no Amazonas no circuito de competições científicas”, finaliza Galileu.

