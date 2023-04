Professora indígena do Amazonas descobre que estava grávida de gêmeos na hora do parto

Redação AM POST

Uma professora indígena teve uma grata surpresa durante a concepção de seu bebê. Jolene Miquiles da Paz, de 28 anos, descobriu que estava grávida de gêmeos somente no momento do parto. O caso aconteceu no dia 6 de abril, em Parintins, no interior do Amazonas.

De acordo com o Hospital Padre Colombo, o caso inusitado aconteceu durante os procedimentos finais de preparação para o parto, que a gestante descobriu que estava esperando duas crianças.

A mulher é indígena e mora em uma comunidade localizada no município de Barreirinha, distante cerca de 41 km da sede de Parintins, onde o parto foi realizado.

Apesar de prematuros, os gêmeos nasceram estáveis, por precaução, foram encaminhados para o centro de neonatologia do hospital para receberem tratamento intensivo.