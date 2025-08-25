Professora Maria do Carmo conquista manauaras, ganha novos seguidores e cresce nas pesquisas

Notícias do Amazonas – A cena política amazonense começa a ganhar novos contornos com a ascensão da Professora Maria do Carmo, empresária e pré-candidata ao Governo do Amazonas pelo Partido Liberal (PL). Com um perfil diferente dos tradicionais nomes que dominaram o cenário por décadas, Maria tem atraído uma legião de simpatizantes em torno do discurso de mudança, eficiência e renovação.

Nos últimos dias, a pré-candidata comemorou duas conquistas expressivas: ultrapassou a marca de 70 mil seguidores no Instagram e apareceu pela primeira vez na liderança de uma pesquisa de intenção de votos realizada na capital. O levantamento, feito nos dias 12 e 13 de agosto com mais de mil eleitores de Manaus, mostrou a professora com 40,5% da preferência do eleitorado, superando nomes de peso como o senador Omar Aziz (PSD), que apareceu com 33,4%, e o atual prefeito da capital, David Almeida (Avante), que registrou 26,1%.

Para os aliados de Maria, os números demonstram uma tendência clara: a população busca renovação política e já não se vê representada pelos grupos tradicionais. O crescimento digital também reforça essa percepção. Em menos de um mês, a pré-candidata ganhou 20 mil novos seguidores, alcançando diferentes públicos com mensagens diretas, críticas contundentes e propostas voltadas para gestão eficiente.

Em uma de suas declarações recentes, a professora comemorou o avanço nas redes sociais e associou o engajamento à sede de mudança no estado.

— “Sabe o que isso significa? A mudança já começou. E começou com força. Chega da velha política que ganha com o atraso do Amazonas. Chega da esquerda que se finge de paz e amor e só toca o terror. Queremos eficiência, transparência e resultado”, afirmou.

Um dos episódios que mais repercutiu entre os internautas foi o vídeo em que Maria do Carmo criticou a passagem da primeira-dama Janja por Manaus. A publicação teve forte engajamento e resultou na entrada de 16 mil novos seguidores em poucos dias. A estratégia digital, segundo analistas, tem sido um diferencial da pré-candidata para se aproximar de jovens eleitores e cidadãos insatisfeitos com os rumos da política estadual.

Apesar do crescimento acelerado, Maria do Carmo tem ressaltado que o projeto não é individual, mas coletivo.

— “Tenho dito que vamos precisar de muita gente para mudar o Amazonas. Esse projeto não é meu, é de todos os amazonenses que merecem uma vida melhor e com mais oportunidades. Mudar é urgente e só depende da gente”, declarou.

O avanço da pré-candidatura traz novos elementos para o tabuleiro político do Amazonas. A liderança nas pesquisas em Manaus pode ser o ponto de partida para ampliar sua presença no interior do estado, onde os grupos políticos tradicionais ainda exercem forte influência. Resta saber se a popularidade digital e o discurso de renovação conseguirão se converter em apoio sólido em todas as regiões, principalmente em áreas onde a máquina pública costuma pesar durante as eleições.

De qualquer forma, a professora Maria do Carmo já conseguiu romper a barreira do anonimato e se firmar como uma das protagonistas da corrida eleitoral de 2026, abrindo espaço para uma disputa mais acirrada e imprevisível no Amazonas.