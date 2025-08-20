A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Amazonas

Professora Maria do Carmo lidera pesquisa pré-eleitoral para Governo do Amazonas

A pesquisa, realizada entre os dias 12 e 13 de agosto.

Por Natan AMPOST

20/08/2025 às 17:48

Ver resumo

Notícias do Amazonas – A pré-candidata do PL-AM, Professora Maria do Carmo, aparece em posição de liderança na corrida pelo Governo do Amazonas em 2026, de acordo com uma pesquisa interna pré-eleitoral divulgada nesta quarta-feira (20/8). Segundo os dados, Maria do Carmo registra 40,5% das intenções de voto em Manaus, à frente do senador Omar Aziz (PSD), com 33,4%, e do prefeito David Almeida (sem partido), que aparece na lanterna com 26,1%.

PUBLICIDADE

A pesquisa, realizada entre os dias 12 e 13 de agosto, ouviu mais de mil eleitores na capital. Os números foram divulgados pela coluna “Sem Mimimi”, do jornalista Thiago Botelho.

Maria do Carmo se destaca por ser, até o momento, a única mulher colocada como opção na disputa, consolidando-se como um nome “de fora da velha política”. Empresária e reitora da Fametro, a pré-candidata possui mestrado e doutorado em Direito, e tem apresentado à população propostas inspiradas na gestão privada, como controle e transparência nos gastos públicos, planejamento estratégico com metas e indicadores, e foco em resultados que impactem diretamente a qualidade de vida dos cidadãos.

PUBLICIDADE

Leia também: Omar Aziz perde eleição para presidência da CPMI do INSS e reclama: “encerram a votação antes”

Segundo analistas políticos, o crescimento de Maria do Carmo nas pesquisas pré-eleitorais se dá não apenas por seu perfil técnico, mas também pela percepção de eleitores em busca de renovação e credibilidade na política estadual. A pré-candidata tem buscado reforçar a imagem de gestão eficiente e responsável, contrastando com nomes tradicionais que dominam a cena política do Amazonas há décadas.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Autismo: Todos na mesma maré, mas em embarcações diferentes.

Gretchen Stipp

Últimas notícias

Polícia

Homem é torturado em “tribunal do crime” no bairro Betânia em Manaus

Vídeo que circula nas redes sociais mostra vítima sendo espancada por criminosos armados com pedaços de madeira.

há 6 minutos

Caiu na rede é post!

Carlinhos Maia usa repercussão do caso Hytalo Santos para chamar atenção ao abuso de crianças na Ilha de Marajó

Influenciador pediu que direcionem a mesma força, indignação e energia para acompanhar e denunciar irregularidades que ocorrem na Ilha de Marajó.

há 11 minutos

Amazonas

Ex-prefeito de Manacapuru, Beto D’Ângelo, é multado por reprovação de contas em convênio com SEINFRA

Condeção foi divulgada no Diário Oficial da Corte de Contas.

há 36 minutos

Polícia

Homem foragido desde 2020 é preso por agredir ex-companheira em Manaus

Operação Shamar reforça combate à violência contra a mulher e captura foragido em Manaus.

há 37 minutos

Brasil

Vídeo: Fux daria soco em Moraes se ele travasse passaporte de Renzo Gracie, releva mestre em Jiu-jítsu

Luiz Fux teria defendido seu direito de entrar no Brasil e disparou ataques contra Alexandre de Moraes em discurso polêmico.

há 56 minutos