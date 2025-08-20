Professora Maria do Carmo lidera pesquisa pré-eleitoral para Governo do Amazonas

Notícias do Amazonas – A pré-candidata do PL-AM, Professora Maria do Carmo, aparece em posição de liderança na corrida pelo Governo do Amazonas em 2026, de acordo com uma pesquisa interna pré-eleitoral divulgada nesta quarta-feira (20/8). Segundo os dados, Maria do Carmo registra 40,5% das intenções de voto em Manaus, à frente do senador Omar Aziz (PSD), com 33,4%, e do prefeito David Almeida (sem partido), que aparece na lanterna com 26,1%.

A pesquisa, realizada entre os dias 12 e 13 de agosto, ouviu mais de mil eleitores na capital. Os números foram divulgados pela coluna “Sem Mimimi”, do jornalista Thiago Botelho.

Maria do Carmo se destaca por ser, até o momento, a única mulher colocada como opção na disputa, consolidando-se como um nome “de fora da velha política”. Empresária e reitora da Fametro, a pré-candidata possui mestrado e doutorado em Direito, e tem apresentado à população propostas inspiradas na gestão privada, como controle e transparência nos gastos públicos, planejamento estratégico com metas e indicadores, e foco em resultados que impactem diretamente a qualidade de vida dos cidadãos.

Segundo analistas políticos, o crescimento de Maria do Carmo nas pesquisas pré-eleitorais se dá não apenas por seu perfil técnico, mas também pela percepção de eleitores em busca de renovação e credibilidade na política estadual. A pré-candidata tem buscado reforçar a imagem de gestão eficiente e responsável, contrastando com nomes tradicionais que dominam a cena política do Amazonas há décadas.