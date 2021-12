Professores de Nova Olinda pressionam prefeito do município para pagar abono do Fundeb

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

Os professores de Nova Olinda do Norte estão pressionando o prefeito do município, Adenilson Reis, para receber o abono do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb). A cidade tem 615 professores, dos quais 200 são efetivos.

Em 2020, a categoria não recebeu o abono e este ano também não vai receber as sobras do benefício. No ano passado, o prefeito ignorou recomendação do Ministério Público para que ressarcisse os professores e pedagogos após corte de salários. Ele só pagou o 13º salário, depois de protestos da categoria.

Após ser pressionado o prefeito propôs que a Câmara criasse uma lei própria para pagamento do abono que foi aprovada pelos vereadores. Agora, Adenilson pediu que o Tribunal de Justiça do Amazonas (TJ-AM) se manifeste e solicitou também aval do Tribunal de Contas do Estado (TCE). Somente após todas essas respostas é que, provavelmente, Reis pague alguma coisa.

Em uma live feita na última quarta-feira (15/12), o prefeito de Nova Olinda disse que não pagou o abono no ano passado “porque não sobrou nada”. Ele ainda insinuou que os professores não deveriam reclamar, porque não foram demitidos.

“Isso não é uma corrida de cavalo, calma. Só vou pagar em janeiro de 2022, porque a Lei Complementar 173 está impedindo”, afirmou.