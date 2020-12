Professores do Amazonas vão receber abono com verba do Fundeb dividido em R$ 4 mil, R$ 8 mil e R$ 12 mil

Redação AM POST

Servidores da Secretaria de Estado de Educação e Desporto (Seduc-AM) vão receber abono do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) que varia R$ 4 mil a R$ 12 mil e, pela primeira vez na história, vai contemplar servidores técnicos e administrativos, além de professores e pedagogos.

No total, serão destinados R$ 142,6 milhões para o abono do Fundeb, que será pago no dia 29 de dezembro para os servidores funcionalmente vinculados e lotados na Seduc e que estejam no exercício de suas atividades.

Valores

O anúncio foi feito em evento na Escola Estadual de Tempo Integral Professor Djalma Batista, no bairro Japiim, zona sul de Manaus, com a presença de profissionais da educação. O abono vai contemplar pessoal técnico e administrativo, que receberão parcela única de R$ 4 mil.

Para os professores e pedagogos, o abono também será quitado em parcela única, no valor de R$ 4 mil para cada 20 horas de trabalho. Isso significa que profissionais com vínculo de 40h receberão R$ 8 mil e aqueles com vínculo de 60h, R$ 12 mil.

Para garantir o pagamento de abono a todos os servidores da Educação, as despesas correrão à conta das dotações do próprio Fundeb, observados os limites fixados pela Lei nº 11.494/2007, e de recursos próprios do Tesouro Estadual.