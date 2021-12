Profissionais da educação da Semed recebem hoje abono do Fundeb de até R$ 22 mil

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

A Prefeitura de Manaus depositou, nesta quinta-feira, 23/12, o maior abono do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), pago aos mais de 15,5 mil trabalhadores ativos da Secretaria Municipal de Educação (Semed). As gratificações variam de R$ 6,5 mil a quase R$ 22 mil, totalizando mais de R$ 133 milhões. O anúncio foi dado pelo prefeito David Almeida, no dia 3 deste mês.

O Fundeb contemplou professores de sala de aula, pedagogos, diretores, assessores pedagógicos e, pela primeira vez, pagou merendeiras, serviços gerais e porteiros.

Por meio das redes sociais, o prefeito David desejou que todos façam bom proveito e afirmou que o Fundeb é um direito dos trabalhadores da educação.“Quero desejar um Feliz Natal a todos e, principalmente, aos servidores da Semed, e dizer que o abono do Fundeb já está na conta e que esse direito seja muito bem aproveitado por todos vocês, desfrutem bastante desse recurso e aqueçam o comércio local”, disse o prefeito, por meio das redes sociais.

Planos

Para Jucy Melo, gestora do Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Francisco Pereira, no bairro Cachoeirinha, zona Sul da cidade, o Fundeb é um grande presente. “Com o Fundeb, vamos poder equilibrar as contas de fim do ano, além de proporcionar momentos de lazer para toda família e ainda ajudar aqueles que mais precisam. Então esse dinheiro veio em um grande momento, com ele vamos ter um Natal diferente e farto”, declarou Jucy.

A professora da educação infantil Fabiane Alves Siqueira também pensa em quitar as dívidas e fazer ceia de Natal muito especial para a família. “Com esse dinheiro, vou quitar umas dívidas, organizar minha vida financeira e com certeza vou fazer uma super ceia de Natal para a minha família. Ainda quero ajudar algumas pessoas e também viajar. O Fundeb me ajudou demais, vou começar o ano sem dívidas e gastando”, disse a educadora muito feliz com os planos.

* Com informações da assessoria de imprensa