Profissionais da educação são homenageados com Medalha do Mérito Educacional, na Aleam

Redação AM POST

Encerrando as comemorações da Semana de Valorização dos profissionais da Educação, a Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) outorgou, durante Sessão Especial, no nesta terça-feira (19), a Medalha do Mérito Educacional “Professora Ignês de Vasconcellos Dias” aos profissionais que se destacaram pela atuação na área educacional.

Cada parlamentar indicou um profissional para receber a comenda. Fórum de Educação do Amazonas; a Mesa Diretora e a Comissão de Educação da Casa também indicam nomes. Este ano a lista contou com um total de 34 agraciados.

Para o presidente da Assembleia, deputado Roberto Cidade (PV), a outorga da medalha representa o reconhecimento da Casa aos educadores que desempenharam da melhor maneira possível seu trabalho. O parlamentar acrescentou que a comenda torna-se ainda mais significativa, pelo momento que o país passou com a pandemia da Covid-19. “Vimos, nesse período, que o trabalho dos educadores foi imprescindível. Eles se redobraram para adequarem-se ao momento. Então, a entrega da medalha representa o reconhecimento e gratidão ao trabalho de todos”, acentuou.

A deputada professora Therezinha Ruiz (PSDB), atualmente presidente da Comissão de Educação da Aleam, avaliou o evento como um momento de muita alegria e destacou o trabalho dos educadores, durante a pandemia da Covid-19. “Esta homenagem não é apenas para homenagear os 34 educadores, mas se estende a todos os profissionais de educação do Estado, que no período da pandemia, quando o mundo inteiro parou, tiveram que se reinventar e se readaptar”, resumiu.

Uma das homenageadas, a Secretária de Estado de Educação e Desporto, Maria Josepha Penella Pêgas Chaves, também conhecida como Kuka Chaves, assinalou que a concessão da medalha aos educadores é o reconhecimento dos esforços de todos, num momento tão difícil . “Os professores tiveram um trabalho majestoso. Foram eles que fizeram a busca ativa pelos alunos voltarem às salas de aula. O maestro da educação é quem está na sala de aula e são eles, os professores”, assinalou.

Para o professor de Física e Matemática da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), Carlos Alberto Farias Jennings, que foi indicado pelo Fórum de Educação, o evento é uma oportunidade de agradecer e destacar o trabalho coletivo dos educadores. “A educação não se faz de modo individual. Todos os ganhos vêm de forma coletiva e hoje, entrego essa comenda a todos que contribuem com a educação no Estado”, analisou.

A professora Doutora, Osmarina Guimarães de Lima, gestora de Projetos na Universidade do Estado do Amazonas (UEA), homenageada pela deputada Therezinha Ruiz, destacou que o momento é de celebração, alegria e recomeço. “É uma satisfação estarmos sendo lembrados e homenageados. Estamos num momento de recomeçar, após tantas perdas, inclusive de professores. Por isso, é o momento de agradecer e comemorar”, finalizou.

Histórico

A Medalha do Mérito Educacional foi Instituída pela Resolução Legislativa nº 459/2009, de autoria da deputada professora Therezinha Ruiz (PSDB), ainda no seu primeiro mandato como deputada estadual.

O objetivo da honraria é reconhecer os profissionais de educação que se destacam com práticas pedagógicas inovadoras contribuindo para melhoria do ensino, seja na rede pública ou na rede privada do Amazonas.

A professora Ignês de Vasconcellos Dias, que dá nome à medalha, se tornou referência como educadora no Amazonas, tendo dedicado sua vida ao magistério, até chegar ao cargo de secretária de Estado da Educação.