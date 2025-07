Programa Amazonas Meu Lar já beneficiou mais de 27 mil famílias com moradia e regularização

Notícias do Amazonas – Mais de 1.400 famílias amazonenses já conquistaram o sonho da casa própria com o apoio do Subsídio Entrada do Meu Lar, programa do Governo do Amazonas lançado em 2024. A iniciativa, considerada uma das mais robustas do país em termos de valor, já destinou R$ 45 milhões para facilitar a compra de imóveis populares por meio do programa federal Minha Casa, Minha Vida.

Para quem deseja aproveitar essa oportunidade, o governo estadual realizará, nos dias 26 e 27 de julho, o 2º Feirão Amazonas Meu Lar. O evento será no Centro de Convenções Vasco Vasques, das 9h às 19h, com mais de 2,6 mil unidades habitacionais ofertadas em 30 empreendimentos da capital.

PUBLICIDADE

Leia mais: Wilson Lima anuncia 2º Feirão Amazonas Meu Lar com mais de 2,6 mil imóveis subsidiados

Coordenado pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedurb), o programa é executado com o apoio da UGPE, Suhab e Sect. A meta é beneficiar 13 mil famílias com subsídios até 2027, em parceria com a Caixa Econômica Federal.

O valor do subsídio varia conforme a renda: famílias da Faixa 1 (até R$ 2.850) recebem até R$ 35 mil; Faixa 2 (entre R$ 2.850,01 e R$ 4.700), até R$ 30 mil; e Faixa 3 (até R$ 8 mil), R$ 20 mil.

PUBLICIDADE

Casos como o da corretora Daiana Feitosa, de 35 anos, exemplificam o impacto do programa. Ela recebeu R$ 30 mil para dar entrada no apartamento que comprou no bairro Lago Azul, zona norte de Manaus. “É um sonho realizado. Agora entendo a felicidade dos meus clientes”, disse.

A técnica em enfermagem Geovana Baraúna, 37 anos, também foi beneficiada na Faixa 1. “Sem o subsídio, eu não teria conseguido. Agora poderei oferecer um lar digno para meus filhos”, relatou.

PUBLICIDADE

Os interessados devem realizar o pré-cadastro no site www.amazonasmeular.am.gov.br ou pelo aplicativo SASI. No portal, também estão disponíveis os documentos exigidos e a lista de empreendimentos aptos ao financiamento.

Desde sua criação, o Amazonas Meu Lar já beneficiou 27.431 famílias, sendo 7.626 com moradia e 19.505 com regularização fundiária. O investimento total do programa, que também atua no interior do estado, chega a R$ 4,7 bilhões.