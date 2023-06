Programa Educando pelo Amazonas vai concorrer ao Prêmio Abel 2023

A Associação Brasileira das Escolas do Legislativo e de Contas (Abel) realizará, entre os dias 14 a 16 de junho, o 37º Encontro Nacional, que vai reunir dirigentes das Escolas de todo o Brasil, na cidade de Campo Grande (MS). Neste ano, a Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), por meio da Escola do Legislativo Senador José Lindoso, concorrerá ao Prêmio Abel 2023 com o programa Educando pelo Amazonas.

Coordenadora do programa, a servidora Jacy Braga comentou sobre a importância do evento para dar visibilidade aos programas e atividades desenvolvidos no Estado do Amazonas, por meio da Aleam e com o apoio do presidente da Casa, deputado Roberto Cidade (União Brasil).

“Esse encontro da Abel é mais do que especial, pelo fato de a Associação estar completando 20 anos de criação e por ter, hoje, 350 escolas funcionando em todo o Brasil. Não há melhor momento para que, com muito orgulho, apresentemos um trabalho como o Educando pelo Amazonas, que leva educação, conhecimento e informação para a população do interior do Estado. São centenas de pessoas alcançadas a cada visita, que têm a oportunidade de sair de nossas palestras e cursos conhecendo mais sobre seus direitos e sobre os direitos dos seus semelhantes, e conhecendo mais sobre si e sobre o mundo, por meio da educação”, explicou Jacy Braga.

O programa também aposta na resolução dos problemas apresentados, a partir das reflexões propostas, na mudança de comportamento, na desconstrução de posições pré-concebidas que acabam por marginalizar e punir boa parte da sociedade menos abastada, desconhecedora dos seus direitos, deveres e papel social. “Vamos mostrar, de forma prática e dinâmica, como esse conhecimento se desdobra e o seu reflexo na população que participa”, concluiu Braga.

Educando pelo Amazonas

O programa, que teve início em março de 2022, tem como objetivo conscientizar as pessoas por meio de atividades culturais sobre a importância, a necessidade e a gravidade dos assuntos voltados para cidadania, para os direitos da pessoa humana e também a prevenção e o combate à violação de diretos.

Só em um ano o programa já atendeu mais de dez mil pessoas os municípios de Manacapuru, Presidente Figueiredo, Maués, Itacoatiara, Maués, Autazes, Nova Olinda do Norte, Borba, Coari, São Gabriel da Cachoeira e Urucurituba. Entre os temas mais abordados estão o direito das minorias, diversidade étnico-racial e religiosa, diversidade e gênero, agressividade e ideação suicida, e bullying e transtorno de ansiedade.

A Abel

A Associação Brasileira das Escolas do Legislativo e de Contas (Abel) é uma sociedade civil e sem fins lucrativos que congrega Escolas, Centros de Treinamento, Institutos de Estudos e Pesquisa e entidades afins vinculadas ao Poder Legislativo brasileiro, nos níveis federal, estadual e municipal, incluindo-se também neste universo as Escolas dos Tribunais de Contas.

Sua finalidade maior é promover o aperfeiçoamento das atividades legislativas através de eventos educativos de formação, capacitação e qualificação de servidores da administração pública.

A premiação

O Prêmio Abel, concedido anualmente, e entregue a cada primeiro Encontro Anual da Abel, visa incentivar a inovação, dar visibilidade e reconhecer publicamente as ações que mais se destacam entre as Escolas do Legislativo e de Contas associadas à Abel.

A direção da Abel constitui uma Comissão Julgadora composta por três especialistas para avaliar os projetos com base em inovação, relevância social, estratégia de desenvolvimento, abrangência de público e objetivos alcançados.

Programação do evento

