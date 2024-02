Programa Estadual das Escolas Cívico-Militares avança no Amazonas

O Programa Estadual das Escolas Cívico-Militares no Amazonas avança e a minuta do Projeto de Lei (PL) que cria a proposta foi finalizada nesta terça-feira (7/2) e seguiu à apreciação do governador Wilson Lima (União Brasil).

O anúncio foi feito pela deputada estadual Débora Menezes (PL), principal incentivadora da proposta, após reunião na sede da Secretaria Estadual de Educação e Desporto (Seduc), localizada na zona Centro-Sul de Manaus.

Débora explicou que o projeto vai garantir a continuidade do programa no Amazonas, que foi encerrado pelo Governo Federal, mas que teve a garantia do governador do Amazonas pela continuidade dessas escolas.

Ela reforçou que o modelo cívico-militar contribui para o aprendizado dos alunos, para os valores da sociedade, da família e da pátria.

“Fechamos a minuta que cria o decreto do Programa das Escolas Cívico-Militares do Amazonas e será publicado no Diário Oficial nos próximos dias. Essa missão foi concluída e estamos trabalhando para que todas as formalidades legais sejam cumpridas para que os nossos monitores estejam de volta às salas de aula”, comemorou a parlamentar. “Este projeto é importante para consolidar a educação no Amazonas”, completou.

Atualmente, o Amazonas tem sete escolas neste molde, incluindo seis em Manaus e uma em Tabatinga. Os resultados positivos obtidos no Estado, como a redução da evasão escolar e o aumento do desempenho dos estudantes, reforçam a eficácia do programa.

