Programa Giro de Notícias da Difusora ganha três novos apresentadores

O Programa Giro de Notícias, da Rádio Difusora FM 96.9 Mhz, ganha três novos apresentadores. Os jornalistas Álex Ferreira, Geraldo Campelo e Tereza Pinheiro passam a comandar o tradicional programa das tardes nesta quarta-feira (1º).

O trio estará no ar de segunda à sexta-feira, das 17h às 19h, com as principais notícias locais e nacionais, além de informações do trânsito e muita interação, conforme explicou a direção da Difusora.

Tereza Pinheiro é a mais nova profissional do grupo. Jornalista há 20 anos no mercado, já atuou em várias emissoras de TV e Rádio, incluindo afiliada da Globo em Belém, Rádio Novidade FM e TV Assembleia, da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam).

Sobre a estreia, Tereza disse que a expectativa é grande e que ideia é levar informação com credibilidade, como já é característica da Difusora, e dinamismo. “Nossos ouvintes podem esperar um programa informativo, mas com leveza e um toque feminino, já que serei a única representante das mulheres no programa. Grande honra, orgulho e muita responsabilidade. Darei o meu melhor para honrar a tradição da rádio mais ouvida e queridinha do Amazonas”, afirmou.

Tereza divide a bancada com o jornalista e radialista Geraldo Campelo, que tem mais de 30 anos de experiência e atuação no rádio e Álex Ferreira, radialista que atualmente apresenta o Jornal da Manhã (ao lado de Paulo Guerra e Eduardo Silva) e desde 2017 faz parte do time de âncoras da Rádio BandNews Difusora FM 93.7MHz.

À reportagem, Geraldo contou que ficou muito feliz com o convite para integrar o Giro de Notícias e “poder levar informações com credibilidade aos ouvintes”. “Trabalhar no rádio é uma das minhas maiores alegrias. Nele eu me realizo profissionalmente e faço aquilo a que me propus e preparei que é comunicar e contribuir, agregar de forma positiva com a minha Cidade Manaus e meu Estado do Amazonas”, completou.