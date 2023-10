Projeto Aula em Casa é retomado para atender estudantes impactados pela estiagem no Amazonas

Notícias do Amazonas – Em busca de mitigar os impactos causados pela seca no ano letivo dos estudantes de comunidades rurais do estado, o Governo do Amazonas, através da Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar, está retomando o projeto “Aula em Casa – Temporada estiagem 2023”. A decisão tem base na Resolução Nº 121, do Conselho Estadual de Educação do Amazonas (CEE-AM), de outubro deste ano.

A nova temporada do “Aula em Casa” utilizará como material pedagógico de referência os “Guias de Estudos” e “Guias de Orientações” produzidos pela Secretaria Executiva Adjunta Pedagógica (Seap), da Secretaria de Educação. Os estudantes e os professores receberão as apostilas impressas, que conterão conteúdos específicos referentes ao terceiro e quarto bimestres.

Nesta quarta-feira, dia 11/10, as equipes pedagógicas da Seap concluíram a produção do material e o enviaram aos coordenadores das escolas, que serão responsáveis por imprimir e entregar as apostilas aos alunos de cada região. O objetivo é iniciar as aulas não presenciais na próxima semana. Após a entrega do material pedagógico, os professores acompanharão regularmente as atividades atribuídas aos alunos, realizando avaliações periódicas.

“O nosso aluno é o nosso bem maior e não podemos deixá-lo, de maneira nenhuma, sem esse atendimento. Contamos com os diretores, professores e responsáveis, para que estimulem os alunos a utilizarem da melhor maneira possível os guias”, destacou a secretária executiva adjunta do interior, Arlete Mendonça.

Os materiais terão como foco os docentes e discentes dos Anos Iniciais (1º ao 5º ano), Anos Finais (6º ao 9º ano), Ensino Médio, da Educação de Jovens e Adultos (EJA) e do Ensino Mediado.

Documento orientador

As informações referentes aos Guias de Estudo e de Orientações vêm de um documento orientador de enfrentamento à temporada de estiagem 2023. Preparada também pela Seap, a cartilha, que é destinada para toda a comunidade escolar, inicia a distribuição nesta quarta-feira (11/10).

Além das definições sobre os Guias de Estudo e Orientações, a cartilha apresenta também as atribuições e etapas a serem seguidas pelos diretores e equipe escolar, em relação à criação e à execução dos Planos de Ação específicos de cada unidade escolar atingida pela estiagem.

Dentre as ações propostas pelo guia, destacam-se os processos de avaliação e busca ativa dos estudantes que não estão frequentando as aulas, dicas de saúde devido ao calor intenso e informações sobre o programa Merenda Em Casa.

Merenda Em Casa

A Secretaria de Educação tem disponibilizado, por meio do Programa de Apoio a Gestão Escolar (Pague), recursos aos Conselhos Escolares para aquisição dos alimentos do programa “Merenda em Casa”, para entrega aos alunos em vulnerabilidade alimentar. Um montante de R$ 4,7 milhões poderá ser utilizado para aquisição do “Merenda em Casa”, caso ultrapassem os 47 mil estudantes afetados, número possível em razão do isolamento causado pela vazante dos rios.

Até a manhã desta quarta-feira (11/10), 5.541 alunos da rede estadual já estavam impactados pela estiagem. O cronograma de entregas dos kits alimentares do “Merenda Em Casa” começou a ser cumprido no último dia 02 de outubro, e, até o momento, já foram entregues 1.596 kits.

Foram enviados kits aos municípios de Alvarães, Amaturá, Autazes, Benjamin Constant, Beruri, Boca do Acre, Caapiranga, Careiro da Várzea, Codajás, Envira, Humaitá, Iranduba, Itacoatiara, Itapiranga, Juruá, Manacapuru, Manaquiri, Maraã, Maués, Novo Airão, Novo Aripuanã, Parintins, Rio Preto da Eva, Santa Isabel do Rio Negro, São Sebastião do Uatumã, Silves, Tefé, Tonantins, Uarini e Urucará, além da zona rural de Manaus.

Redação AM POST